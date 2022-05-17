新文件曝光！加州槍擊案兇嫌隸屬和統會 擁「私人偵探執照」

美國獨立媒體人Inty在推特上表示，周文偉屬於中國和平統一促進會的一員，他接著更披露一份法律文件，指周文偉在美國擁有「私人偵探執照」。（擷取自推特）

2022/05/17 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州橘郡教堂槍擊1死5傷慘案，受害者皆為台裔人士，槍手周文偉（David Wenwei Chou）疑出於政治目的犯案，美國獨立媒體人Inty在推特上表示，周文偉屬於中國和平統一促進會的一員，他接著更披露一份法律文件，指周文偉在美國擁有「私人偵探執照」。

Inty在推特發文表示，周文偉是美國中國和平統一促進會（下稱和統會）的成員，也就是中共的人，Inty接著貼出多張周文偉出席和統會活動的照片，聚會中的標語還寫有「順勢速追擊、迅猛滅獨妖」、「佑儂韓國瑜、飆選定奪標」等挺韓言論。

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Inty在另一則推特貼文中披露了一份官方文件，其中周文偉擁有美國拉斯維加斯核發的私人偵探執照，文件顯示他通過相關考核，且執照目前仍處於有效狀態，直到2026年才會過期。

「中國和平統一促進會」（簡稱統促會、和統會）是中國半官方背景的促統組織，在海外許多國家設有分會。其宗旨為「聯合海內外各界人士，發展台灣海峽兩岸的民間往來，促進中國的和平統一」。並由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋擔任會長。

中國以外地區的和統會一般由當地不同的華僑團體共同組建，美國國務院於2020年認定，和統會受中共中央統戰部控制。

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