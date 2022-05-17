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    照片曝光！加州教會槍擊案兇手被壓制 旁邊還掉出1把刀

    周文偉被其他教友壓制在地。（圖擷取自@ABC7推特）

    周文偉被其他教友壓制在地。（圖擷取自@ABC7推特）

    2022/05/17 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）的一間教堂日前驚傳槍擊案，致1死5傷，受害者皆為台裔人士，行兇的槍手為住在拉斯維加斯68歲的周文偉（David Wenwei Chou），作案動機出自政治動機，疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。

    綜合外媒報導，發生槍擊案的教堂是位於加州橘郡（Orange County）城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），當日下午約1點30分教堂正在舉行禮拜後的午餐會，周文偉以鐵鏈封住門口，用強力膠破壞鎖具，接著拿出2把9厘米半自動手槍對著在場的教友們開槍，正當周文偉在換彈匣時，被教會牧師張宣信拿椅子打倒，其他人見狀後一擁而上將其制伏，隨後趕到的員警將凶手逮捕。

    美國媒體《abc News》也PO出周文偉被制伏的現場照片，可以看到5位教友分別壓制住周文偉的不同部位，旁邊還掉有1把周文偉預藏的刀子，這可能也是他要用來行兇的武器之一。

    橘郡警方於當地時間16日受訪時表示，周文偉的家人在1949年後從中國移居到台灣，他移民美國前曾在台灣生活過一段時間，目前一個人在住在拉斯維加斯，從事保全相關的工作，因年輕在台灣生活時不受到歡迎，可能因此萌生仇恨的種子，警方在周文偉的車上找到的中文紙條顯示，周文偉不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。

    周文偉被控涉嫌1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元。橘郡地方檢察官辦公室訂於23日提起公訴。

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