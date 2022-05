照片曝光！加州教會槍擊案兇手被壓制 旁邊還掉出1把刀

2022/05/17 10:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國南加州橘郡拉古納伍茲市(Laguna Woods)的一間教堂日前驚傳槍擊案,致1死5傷,受害者皆為台裔人士,行兇的槍手為住在拉斯維加斯68歲的周文偉(David Wenwei Chou),作案動機出自政治動機,疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。

綜合外媒報導,發生槍擊案的教堂是位於加州橘郡(Orange County)城鎮拉古納伍茲(Laguna Woods)日內瓦長老會教堂(Geneva Presbyterian Church),當日下午約1點30分教堂正在舉行禮拜後的午餐會,周文偉以鐵鏈封住門口,用強力膠破壞鎖具,接著拿出2把9厘米半自動手槍對著在場的教友們開槍,正當周文偉在換彈匣時,被教會牧師張宣信拿椅子打倒,其他人見狀後一擁而上將其制伏,隨後趕到的員警將凶手逮捕。

請繼續往下閱讀...

美國媒體《abc News》也PO出周文偉被制伏的現場照片,可以看到5位教友分別壓制住周文偉的不同部位,旁邊還掉有1把周文偉預藏的刀子,這可能也是他要用來行兇的武器之一。

橘郡警方於當地時間16日受訪時表示,周文偉的家人在1949年後從中國移居到台灣,他移民美國前曾在台灣生活過一段時間,目前一個人在住在拉斯維加斯,從事保全相關的工作,因年輕在台灣生活時不受到歡迎,可能因此萌生仇恨的種子,警方在周文偉的車上找到的中文紙條顯示,周文偉不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。

周文偉被控涉嫌1項謀殺罪和5項殺人未遂罪,設定保釋金為100萬美元。橘郡地方檢察官辦公室訂於23日提起公訴。

CHILLING PHOTOS: Exclusive images obtained by #ABC7 shows the moment David Chou was subdued by heroic congregants inside the Geneva Presbyterian Church on El Toro Road in Laguna Woods. https://t.co/YJqxLS58wv pic.twitter.com/SoGSeYdNhm