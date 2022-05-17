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    利維夫爆炸火光照亮夜空 俄飛彈疑瞄準烏西基地攻擊

    利維夫週邊地區在17日凌晨遭俄軍攻擊。圖為利維夫5月3日遭俄軍飛彈襲擊。（法新社）

    利維夫週邊地區在17日凌晨遭俄軍攻擊。圖為利維夫5月3日遭俄軍飛彈襲擊。（法新社）

    2022/05/17 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）在17日凌晨0時45分左右，市中心在空襲警報聲響起後傳來一連串爆炸聲，疑似遭到俄軍飛彈襲擊。利維夫州（Lviv Oblast）州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）指出，距離波蘭邊境約15公里的烏克蘭亞沃里夫（Yavoriv）軍事基地成為俄軍飛彈的攻擊目標。

    綜合外媒報導，利維夫州（Lviv Oblast）州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）在社群媒體Telegram發出的簡短聲明提到，烏軍防空系統已對俄軍攻擊做出回應，防空系統也有效應對。目擊者指出，當時利維夫西部夜空被爆炸火光照亮，傳出約8至10次爆炸聲。

    利維夫市長薩多維（Andriy Sadoviy）在臉書表示，目前他無法證實利維夫市區遭到飛彈攻擊的任何消息。薩多維強調，大家該感謝保護烏克蘭領空的人，未來會再提供更詳細的相關資訊，呼籲市民提高警覺，不要輕忽空襲警報。

    自從戰爭爆發後，亞沃里夫軍事基地至少三度成為俄軍飛彈目標，在3月13日的首次攻擊中，造成30多人死亡。除了亞沃里夫軍事基地以外，利維夫周邊的飛機零件廠、燃料庫和數個變電廠都曾被攻擊。

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