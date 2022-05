利維夫爆炸火光照亮夜空 俄飛彈疑瞄準烏西基地攻擊

2022/05/17 10:33

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭西部城市利維夫(Lviv)在17日凌晨0時45分左右,市中心在空襲警報聲響起後傳來一連串爆炸聲,疑似遭到俄軍飛彈襲擊。利維夫州(Lviv Oblast)州長柯齊斯基(Maksym Kozytsky)指出,距離波蘭邊境約15公里的烏克蘭亞沃里夫(Yavoriv)軍事基地成為俄軍飛彈的攻擊目標。

綜合外媒報導,利維夫州(Lviv Oblast)州長柯齊斯基(Maksym Kozytsky)在社群媒體Telegram發出的簡短聲明提到,烏軍防空系統已對俄軍攻擊做出回應,防空系統也有效應對。目擊者指出,當時利維夫西部夜空被爆炸火光照亮,傳出約8至10次爆炸聲。

利維夫市長薩多維(Andriy Sadoviy)在臉書表示,目前他無法證實利維夫市區遭到飛彈攻擊的任何消息。薩多維強調,大家該感謝保護烏克蘭領空的人,未來會再提供更詳細的相關資訊,呼籲市民提高警覺,不要輕忽空襲警報。

自從戰爭爆發後,亞沃里夫軍事基地至少三度成為俄軍飛彈目標,在3月13日的首次攻擊中,造成30多人死亡。除了亞沃里夫軍事基地以外,利維夫周邊的飛機零件廠、燃料庫和數個變電廠都曾被攻擊。

