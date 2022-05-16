反攻赫爾松！烏軍轟炸百次 俄軍佔領地彈藥庫爆炸戰損慘重

烏軍拆彈小組在敖德薩海灘發現一枚俄軍水雷被沖上岸，隨即執行爆破處理。（圖取自推特）

2022/05/16 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，目前把重心放在烏克蘭東、南部地區，而烏軍也持續反攻，16日就轟炸俄軍掌控的赫爾松市（Kherson）陣地上百次，造成俄軍彈藥庫爆炸，大批裝備損失，另有75名士兵陣亡。

烏克蘭武裝部隊南方作戰司令部在官方臉書發布影片表示，在赫爾松和尼古拉耶夫（Mykolayiv）地區，俄軍持續在佔領地強化武裝，並沒有進行積極的進攻行動，與此同時，烏軍以火砲進行100次的轟炸攻擊，造成赫爾松的俄軍陣地彈藥庫爆炸，俄軍官兵75人陣亡、損失20多單位裝備，包含自走榴彈砲Msta-C、迫砲、裝甲戰車以及無人機等。

請繼續往下閱讀...

另外，在港口城市敖德薩（Odesa）的海灘，發現一枚俄軍水雷被沖上岸，烏軍拆彈小組隨即進行爆破處理，無人傷亡。

#war The ????????Ukrainian EOD team published a video of the destruction of a naval mine found on the Odessa coast. pic.twitter.com/NxxC5IsKxt — Capt（N） （@Capt_Navy） May 15, 2022

烏軍持續反攻烏南地區，16日轟炸俄軍掌控的赫爾松陣地100次，造成俄軍彈藥庫爆炸損失20多單位裝備，另有75名士兵陣亡。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法