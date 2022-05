反攻赫爾松！烏軍轟炸百次 俄軍佔領地彈藥庫爆炸戰損慘重

2022/05/16 23:54

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,目前把重心放在烏克蘭東、南部地區,而烏軍也持續反攻,16日就轟炸俄軍掌控的赫爾松市(Kherson)陣地上百次,造成俄軍彈藥庫爆炸,大批裝備損失,另有75名士兵陣亡。

烏克蘭武裝部隊南方作戰司令部在官方臉書發布影片表示,在赫爾松和尼古拉耶夫(Mykolayiv)地區,俄軍持續在佔領地強化武裝,並沒有進行積極的進攻行動,與此同時,烏軍以火砲進行100次的轟炸攻擊,造成赫爾松的俄軍陣地彈藥庫爆炸,俄軍官兵75人陣亡、損失20多單位裝備,包含自走榴彈砲Msta-C、迫砲、裝甲戰車以及無人機等。

另外,在港口城市敖德薩(Odesa)的海灘,發現一枚俄軍水雷被沖上岸,烏軍拆彈小組隨即進行爆破處理,無人傷亡。

#war The ????????Ukrainian EOD team published a video of the destruction of a naval mine found on the Odessa coast. pic.twitter.com/NxxC5IsKxt