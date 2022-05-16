為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反攻赫爾松！烏軍轟炸百次 俄軍佔領地彈藥庫爆炸戰損慘重

    烏軍拆彈小組在敖德薩海灘發現一枚俄軍水雷被沖上岸，隨即執行爆破處理。（圖取自推特）

    烏軍拆彈小組在敖德薩海灘發現一枚俄軍水雷被沖上岸，隨即執行爆破處理。（圖取自推特）

    2022/05/16 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，目前把重心放在烏克蘭東、南部地區，而烏軍也持續反攻，16日就轟炸俄軍掌控的赫爾松市（Kherson）陣地上百次，造成俄軍彈藥庫爆炸，大批裝備損失，另有75名士兵陣亡。

    烏克蘭武裝部隊南方作戰司令部在官方臉書發布影片表示，在赫爾松和尼古拉耶夫（Mykolayiv）地區，俄軍持續在佔領地強化武裝，並沒有進行積極的進攻行動，與此同時，烏軍以火砲進行100次的轟炸攻擊，造成赫爾松的俄軍陣地彈藥庫爆炸，俄軍官兵75人陣亡、損失20多單位裝備，包含自走榴彈砲Msta-C、迫砲、裝甲戰車以及無人機等。

    另外，在港口城市敖德薩（Odesa）的海灘，發現一枚俄軍水雷被沖上岸，烏軍拆彈小組隨即進行爆破處理，無人傷亡。

    烏軍持續反攻烏南地區，16日轟炸俄軍掌控的赫爾松陣地100次，造成俄軍彈藥庫爆炸損失20多單位裝備，另有75名士兵陣亡。（路透）

    烏軍持續反攻烏南地區，16日轟炸俄軍掌控的赫爾松陣地100次，造成俄軍彈藥庫爆炸損失20多單位裝備，另有75名士兵陣亡。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反攻烏東！ 烏軍突擊旅襲擊俄軍迫砲陣地全殲滅
    2022/05/16 21:08

    反攻烏東！ 烏軍突擊旅襲擊俄軍迫砲陣地全殲滅
    早就等在那！ 俄軍渡河遇襲重創 烏軍秀「毀滅性打擊」影片
    2022/05/16 19:36

    早就等在那！ 俄軍渡河遇襲重創 烏軍秀「毀滅性打擊」影片

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    烏軍「吃到砲營」？ 俄軍陣地逐漸失守 軍備、士兵戰損慘重
    2022/05/16 18:10

    烏軍「吃到砲營」？ 俄軍陣地逐漸失守 軍備、士兵戰損慘重
    俄軍失利惹怒普廷！多名高階將領傳遭整肅 總參謀長被停職
    2022/05/15 06:01

    俄軍失利惹怒普廷！多名高階將領傳遭整肅 總參謀長被停職

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    沒兵了？ 烏情報：俄軍耗盡BTG儲備 替補部隊訓練差
    2022/05/14 23:40

    沒兵了？ 烏情報：俄軍耗盡BTG儲備 替補部隊訓練差
    精準打擊！ 烏軍無人機丟炸彈 俄士兵跑錯方向直接送頭
    2022/05/14 20:00

    精準打擊！ 烏軍無人機丟炸彈 俄士兵跑錯方向直接送頭
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播