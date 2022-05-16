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    放水淹村阻俄軍進犯基輔！烏克蘭居民：所有犧牲都是值得的

    基輔北部的德米迪夫村的民眾，透過充氣船四處行動。

    基輔北部的德米迪夫村的民眾，透過充氣船四處行動。

    2022/05/16 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕為了阻擋俄軍推進，烏軍先前想出奇招，在首都基輔（Kyiv）附近水壩「開閘放水」，淹沒村莊內的地窖和田野，成功讓村民逃過魔爪，而近日當地村民也接受外媒訪問，僅管他們仍在處理洪患帶來的後果，但有人認為所有的犧牲都是值得的。

    《路透》報導，烏克蘭軍隊在基輔北部的德米迪夫（Demydiv）戰役剛開打之際，便打開了位於該區附近的水壩洩洪，讓伊爾平河（Irpin River）的河水，淹沒村莊和周圍的數千畝土地，這使得俄軍及他們的戰車，無法順利通過沼澤地。

    對此，德米迪夫60歲村民阿爾喬姆丘克（Volodymyr Artemchuk）表示：「當然，這很棒。倘若他們（俄軍）能跨過這條小河，然後前往基輔，那會發生什麼事？」；而39歲的村民雷巴爾科（Oleksandr Rybalko）則說：「有三分之一的田地遭到淹沒。」

    據報導，在「放水淹村」的2個月後，德米迪夫的村民，仍在處理這場「人為洪患」所帶來的後果，他們透過充氣船（inflatable boat）四處行動，並使用任何剩下來的乾燥土地，栽種鮮花及蔬菜，孩子們則將濕地當成了遊樂場。

    位於烏克蘭首都基輔北部的德米迪夫（Demydiv）。（路透）

    位於烏克蘭首都基輔北部的德米迪夫（Demydiv）。（路透）

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