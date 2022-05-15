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    「M777榴彈炮」太猛！烏軍成立專屬部隊 名稱超狂有典故

    烏軍宣布成立M777榴彈砲的專屬新作戰單位，並以「斯基泰人」（Scythians）為名。（圖取自烏克蘭國防部官方臉書、推特；本報合成）

    烏軍宣布成立M777榴彈砲的專屬新作戰單位，並以「斯基泰人」（Scythians）為名。（圖取自烏克蘭國防部官方臉書、推特；本報合成）

    2022/05/15 19:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍援烏克蘭的90門155口徑「M777榴彈砲」幾乎已全數運抵，並火速投入戰事，烏克蘭砲兵對這款「抗俄大殺器」似乎既滿意又感謝，烏軍更宣布成立M777榴彈砲的專屬新作戰單位，並以「斯基泰人」（Scythians）為名，斯基泰人號稱全世界遊牧民族的源頭，傳說中是曾與各方帝國勢力交手無數次的狂戰士。

    烏克蘭國防部15日宣布「斯基泰人炮兵連」（Scythians Battery）建軍的消息，並公佈其專屬臂章。該部並透露，烏軍砲兵對於美國軍援「M777榴彈砲」表示特別的問候和感謝。

    斯基泰人是公元前8世紀至前3世紀位於中亞和南俄草原上印歐語系遊牧民族。斯基泰人的大名，幾乎貫徹整個人類古典時代的歷史。雖然不是全球遊牧文化的起源，但他們卻是首個真正意義上遊牧文化群體，並對歐亞大陸的兩端都產生巨大影響。

    美製M777早自2005年起就已服役，援助烏克蘭的M777A2是它的升級版，除具備光學瞄具、攜帶式電源、全球定位系統、慣性導航系統、無線電等配備外，還加入增強型可攜式砲兵感應引信設定器（EPIAFS），以增加M982神劍導引砲彈與精確導引武器兼容性。

    （烏克蘭國防部相關影片網址）

    https://youtu.be/w_HstKLp-ko

    烏克蘭國防部PO出照片透露，烏軍砲兵使用「M777A2」非常滿意，大讚是一種高精度且非常有效的武器。（圖取自烏克蘭國防部官方臉書）

    烏克蘭國防部PO出照片透露，烏軍砲兵使用「M777A2」非常滿意，大讚是一種高精度且非常有效的武器。（圖取自烏克蘭國防部官方臉書）

    烏軍M777榴彈砲作戰單位「斯基泰人炮兵連」的臂章。（翻攝自推特）

    烏軍M777榴彈砲作戰單位「斯基泰人炮兵連」的臂章。（翻攝自推特）

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