為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    熱浪狂襲！印度氣溫飆至48.5度 連自來水都燙手

    2022/05/15 17:34

    〔中央社〕印度北部與中部地區近月受到熱浪襲擊，氣溫幾乎都在攝氏40度以上，有時更直逼攝氏49度，農作物嚴重受災，民眾日常生活也大受影響，就連自來水都因燙手而不能馬上使用。

    印度氣象局（India Meteorological Department）今天為西北部的拉吉斯坦省（Rajasthan）發布了紅色警報，意味著極端惡劣的氣候將影響到旅行、供電，且對健康構成威脅。

    拉吉斯坦省昨天的最高氣溫達到攝氏48.5度。

    印度氣象局的氣候警報機制共分為4級：代表「良好」的綠色、代表「警覺」的黃色、代表「應有所準備」的橘色，以及「應採取措施」的紅色。

    首都德里地區今天處於橘色警報，預測氣溫將飆升到攝氏46-47度之間，中午時分從水龍頭裏流出來的水十分燙手，要放在水桶中降溫才能使用。

    面對炎熱氣候，印度民眾除了大清早以及傍晚時分之外，幾乎不會出門；在路上，許多計程車、三輪車停在樹蔭下，引擎蓋呈掀開狀態以便降溫。

    在貧民地區，一般家庭使用「低配版冷氣機」降溫，這其實是一種鋪有稻草的水冷扇，據稱吹出來的涼風可將室溫降低3到5度左右；富裕家庭則會利用週末到附近的山區渡假避暑。

    所幸氣象局預報也顯示，得力於「西方擾動」現象從地中海帶的來水氣，印度東北部地區的氣溫可望從明天開始逐步下降。

    印度今年夏季提前於3月到來，迄今光是在西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）就已通報至少25例民眾因中暑死亡事件。

    此外，農民的損失也極為慘重，在旁遮普（Punjab）、哈雅納（Haryana）與北方（Uttar Pradesh）等3省，即因小麥成長受到影響，政府預期收成將減少5%以上，也因此宣布暫停小麥出口。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國殞落 印度崛起！今年GDP增速全球最猛
    2022/05/14 17:18

    中國殞落 印度崛起！今年GDP增速全球最猛
    不給買！印度立即禁止小麥出口
    2022/05/14 11:56

    不給買！印度立即禁止小麥出口

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    印度爆發神秘「番茄流感」已奪58人命 會傳染無藥可醫
    2022/05/12 16:29

    印度爆發神秘「番茄流感」已奪58人命 會傳染無藥可醫
    熱浪侵襲！印度鳥兒也被熱暈 1個月救援2000隻
    2022/05/12 06:26

    熱浪侵襲！印度鳥兒也被熱暈 1個月救援2000隻

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    印度熱浪來襲用電飆升 煤炭短缺多地每天停電7小時
    2022/05/03 15:11

    印度熱浪來襲用電飆升 煤炭短缺多地每天停電7小時
    熱浪襲擊印度 恐進一步衝擊小麥供應
    2022/04/27 13:45

    熱浪襲擊印度 恐進一步衝擊小麥供應
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播