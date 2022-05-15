令和最轟動失蹤懸案 日本女童小倉美咲失蹤近3年後尋獲遺骨

日本失蹤懸案，小倉美咲失蹤後近3年，在今年4月陸續發現頭骨碎片等遺骨，經DNA比對確定為失蹤近3年的女童。（圖擷自推特）

2022/05/15 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣成田市小學1年級7歲女童小倉美咲，2019年9月和家人到山梨縣道志村露營卻離奇失蹤，警方多次在營地周圍山林展開大規模搜索仍無果，成為一起在日本頗為轟動的失蹤懸案，今年4月在女童失蹤現場附近600公尺發現頭骨碎片，5月又發現肩胛骨，經DNA比對確定為失蹤近3年的小倉美咲。

綜合日本媒體報導，7歲女童小倉美咲，2019年9月21日和家人到山梨縣道志村參與集體露營活動，然而她卻離奇失蹤，警方獲報後投入1700人，對失蹤營區方圓8公里的區域進行大規模搜索，持續16天的搜查仍一無所獲，其後多次在營地周圍山林重啟搜索，這段時間警方共收到4000多條情報，但依然沒辦法找到小倉美咲，成為一起失蹤懸案。

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直到今年4月23月，有人在失蹤現場附近600公尺處發現人類頭骨碎片，雖然直線距離僅600公尺，但已經是山的另一面，警方隨即在這山林附近重啟搜索，找到當時女童衣著特徵相符的運動鞋、衣服等物品，5月4日又發現肩胛骨，經DNA比對確定為失蹤近3年的小倉美咲，證實小倉美咲已經不幸去世。

在小倉美咲失蹤後，有志願搜索者在附近遭到熊的攻擊受傷，有網友推測小倉美咲是否遭到熊襲擊，不過如果被野生動物攻擊，在現場應該會留下一些衣物等痕跡，警方表示將繼續在附近搜索，並持續追查這起失蹤事件的細節。

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