作賊喊抓賊！俄外長控訴遭西方「全面混合戰」攻擊 終期未知

俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，見圖）14日指出，西方已對俄展開難以預測何時結束的「全面混合戰」。（美聯社）

2022/05/14 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第80天，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）14日指出，西方已對俄展開難以預測何時結束的「全面混合戰」。

據《路透》報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫今（14）日指出，西方各國已對俄展開了「全面混合戰」（total hybrid war），且非常難預測這將何時結束。

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此外，談到西方對俄祭出的制裁，拉夫羅夫表示，西方想要孤立俄羅斯的舉動注定將失敗，並稱全世界都將嚐到戰爭所帶來的後果。

拉夫羅夫說：「我們（俄國）已經盡力避免直接衝突，但現在（西方）既然已發起了挑戰，我們當然會接受。我們對制裁很熟悉，它一直以來都以某種形式存在。」

據悉，「混合戰爭」（hybrid warfare）是一種現代戰爭戰略，主要結合了政治戰、將傳統戰爭、非傳統戰爭及網路戰爭，並採取包括假訊息、外交、法律戰爭以及影響外國選舉在內的手段。

俄羅斯自2014年侵略烏克蘭以來，即頻繁使用以傳統媒體、社群媒體、網路媒體等管道散布關於烏克蘭的假消息、影響烏東民眾輿論和意識型態之「混合戰」手段，烏俄雙方也常在知名百科網站《維基百科》進行資訊攻防，俄國也常被指控在烏國政黨、宗教團體中安插許多「第五縱隊」（fifth column），從中進行破壞。

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