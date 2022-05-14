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    Omicron兩亞變種列高關注 歐盟促打第4劑：夏季恐掀一波疫情

    電子顯微鏡下的武漢肺炎病毒。（法新社檔案照）

    電子顯微鏡下的武漢肺炎病毒。（法新社檔案照）

    2022/05/14 21:06

    〔編譯管淑平／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron的亞變種BA.4、BA.5，正造成南非疫情反彈，有鑑於此，歐盟「歐洲疾病預防管制中心」（ECDC）13日將BA.4、BA.5列入「高關注變異株」（variants of concern, VOC），並警告這兩型病毒株指很可能在今年夏天成為歐洲武肺疫情主流病毒株。

    歐洲疾管中心13日的報告指出，這兩型新的亞變種都能逃過先前感染康復或接種疫苗產生的免疫力，尤其若免疫力已隨著時間減弱；「這些變異株可能在未來數週和數月，造成歐盟/歐洲經濟區整體確診病例數顯著增加」，並且在數月內成為主流。

    BA.4、BA.5先後在今年1、2月首先在南非被檢驗出來，現已成為南非疫情反彈的主要病毒株。ECDC說，近幾週已觀察到，葡萄牙的武肺病例中BA.5佔的比例有增加趨勢，並且伴隨著確診數量上升，預計5月22日該型病毒株會成為葡萄牙主流。葡萄牙國家衛生研究所估計，到5月8日為止，BA.5已佔該國陽性病例的37％。

    ECDC報告指出，目前「沒有跡象顯示，BA.4或BA.5會造成病情比感染Omicron譜系下其他較早的分支病毒株還嚴重」。不過，若確診病例數大幅攀升，醫院、加護病房負荷可能因此增加，ECDC鼓勵所有國家對這兩型病毒株出現跡象「保持警惕」，並敦促80歲以上長者接種第2針加強劑疫苗，也建議各國做好為60歲以上和其他高風險族群施打的準備。

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