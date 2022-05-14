外商別走！ 官媒喊話「與中國共克時艱」

儘管嚴重干擾全球供應鏈，中國當局仍堅守清零防疫政策。（美聯社）

2022/05/14 19:03

〔編譯魏國金／台北報導〕中國動態清零的防疫政策嚴重干擾在中國的外企營運，令外資企業苦不堪言，許多外企因而正在或考慮將生產線撤離中國。對此，中國官媒新華社撰文向外商喊話別走，「保持定力，選擇與中國共克時艱」。

標題為「『動態清零』為中國和世界經濟帶來更大確定性」的文章指出，近來有外國商會負責人擔心，如果中國新冠疫情管控措施影響業務，一些外國公司會考慮中國的「替代選項」。

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文章說，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，離不開必要的防疫措施，難免給一些外資企業帶來暫時損失和困難。這是有效控制疫情、實現有序復工復產的必要代價。經受疫情考驗之後，中國經濟終將繼續回饋世界。

該文話鋒一轉指出，「格局決定結局。是只顧眼前利益，患得患失，遊移不定，轉向所謂的『替代選項』，還是登高望遠，從長計議，保持定力，選擇與中國共克時艱，共創未來？相信明智的企業家會作出富有遠見的抉擇」。

文末說，中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。「我們既然選擇一起遠航，就須同舟共濟，同心向前。只有這樣，才能在風雨之後，迎來海闊天空的明天」。

中國美國商會近期針對121家美企進行調查顯示，逾50％已縮減或延遲在中國的投資計畫，近60%下調全年的財測。中國美國商會主席華剛林（Colm Rafferty）說，「我們理解中國將健康與安全優於一切的選擇，但當前的措施正掐死美國對中國的企業信心；深具挑戰的局面持續惡化，企業沒有看到隧道盡頭有任何亮光」。

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