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    中國曝光建造新核潛艦 分析：警告美對台軍售

    中國核潛艦示意圖。（路透）

    中國核潛艦示意圖。（路透）

    2022/05/14 14:26

    〔中央社〕據衛星圖像，中國正建造新又大核潛艦，配備比現役093型改良款還先進的推進系統，引發中國將打造具備垂直發射系統新一代潛艦的揣測。專家說，共軍曝光新潛艦，意在警告美國對台軍售。

    香港「南華早報」（SCMP）報導，據位於美國科羅拉多州的影像情報公司AllSource Analysis上傳推特的圖像，美國星球實驗室公司（Planet Labs）的衛星畫面顯示，4月底至本月初，有艘潛艦浮現於遼寧省葫蘆島港造船廠的船塢。

    報導指出，從圖像清晰可見，這艘新型的核動力攻擊潛艦，艦身更大更長，而且尾端的推進器被嚴密包覆，更啟人疑竇。

    報導說，中國專家李杰分析，圖像中的潛艦比現役核動力攻擊潛艦093型更大，但噸位仍不及1萬1000噸的現役彈道飛彈核動力潛艦094型。

    報導指出，093型可發射中國製的鷹擊-18反艦巡弋飛彈，改良的094A型配備可垂直發射的巨浪-3型彈道飛彈，射程達1萬公里，涵蓋美國本土。

    報導說，美國國防部去年11月公布呈交給國會的一份報告指出，美國估計共軍將在2020年代中期，建造093型的改良款或是093B型潛艦，以強化海軍反艦作戰能力；若是093或改良款配備對地攻擊巡弋飛彈，也可提供發動對地匿蹤攻擊的備案。

    至於中國刻意曝光新潛艦動態的意圖，報導引述李杰說，共軍將繼續研發更先進的核潛艦，這可說是震懾美軍介入北京收復台灣的最強而有力武器，而曝光新潛艦堪稱共軍震懾戰略的其中之一。

    李杰表示：「美國賣更先進且攻擊性武器給台灣，蓄意曝光新型潛艦可視為向美方示警。」

    李杰說，過去20年，中國已研發數艘基於093型的改良款，並可能設計更大的船體，以配備艦載垂直發射系統。

    報導說，艦載垂直發射系統相當先進，可使艦艇配備並發射射程更遠又更精準的飛彈；但潛艦的艦載垂直發射系統需運用更先進技術，相較建置於護衛艦和驅逐艦，潛艦的艦載垂直發射系統需克服的難題也不同。

    報導指出，有陸媒近年披露，北京已建造093型的改良款，與094型船身有個突起的「龜背」相似，因此才能承載運用垂直發射系統的飛彈。

    報導另引述中國軍事專家周鳴晨表示，這艘新潛艦也可能是個實驗平台，用來測試中國新一代艦載核反應爐，以建置於日後下水的航空母艦，甚至配備彈道飛彈的更大型核潛艦。

    周鳴晨指出，龜背設計是關鍵技術問題的權宜之計，因中國的艦載核反應爐不夠力，無法推動大型船艦。

    報導引述周鳴晨表示：「中國能夠打造大型艦艇與各類型戰力強的飛彈，但當涉及核動力平台，所有這些先進武器都面臨難突破的限制，不論是水面或水下艦都得減少排水量，以配合動力受限的核推進器。」

    他說，若中國擬建造新型核潛艦，威力應該與美軍排水量超過1萬噸的海狼級旗鼓相當，但這款新型潛艦似乎比較袖珍。

    周鳴晨表示：「個人觀點認為，這艘停泊在葫蘆島造船廠看似更大更新的潛艦，可能是個實驗平台，以測試中國新一代的核反應爐，擬建置於日後的核動力戰艦，包括潛艦與航艦等。」

    報導並引述澳門的軍事觀察家黃東表示，龜背是個產生更多噪音的糟糕設計，並弱化艦艇的匿蹤攻擊能力。

    報導說，據美國國防部去年公布的報告，過去15年中國已建造12艘核潛艦，包括6艘093型及改良型，還有6艘094型。

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