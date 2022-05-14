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    陳日君被捕 梵蒂岡：不應視為否定中梵協議

    天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（見圖）被港警依涉嫌違反國安法拘捕。（美聯社檔案照）

    天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（見圖）被港警依涉嫌違反國安法拘捕。（美聯社檔案照）

    2022/05/14 13:03

    〔中央社〕天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被港警依涉嫌違反國安法拘捕，外界關注會否影響中國與梵蒂岡的關係。教廷國務院長帕洛林表示，事件不應被視為否定中梵主教任命臨時協議。

    據梵蒂岡新聞網（Vatican News），教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）13日在羅馬表示，對陳日君被捕感到非常難過，他與陳日君關係密切，並指事件不應被視為否定（disavowal）中梵主教任命臨時協議。

    他又表示，希望此事不會讓中梵主教任命臨時協議的倡議工作，以及教廷與中國教會之間原來已複雜及不容易的對話，變得更加複雜。

    「612人道支援基金」5名信託人於11日晚被香港警方依涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，當中包括90歲的陳日君樞機，事件震驚國際。

    其後教廷新聞室主任布魯尼回答媒體提問時表示，「教廷獲悉陳樞機被捕的消息，為此感到擔憂，極度關注事態發展」。

    中梵主教任命臨時協議於2018年9月簽署，2020年續約2年，今年9月到期。陳日君被捕令外界關注會否影響協議續期。

    陳日君一直反對這項協議，更曾因此批評帕洛林。

    2020年帕洛林曾表示，中梵主教任命臨時協議是在前教宗本篤十六世任內就已批准，不是現任教宗方濟各主導，事後陳日君痛批帕洛林根本是「睜眼說瞎話」。

    陳日君表示，「帕洛林知道自己在說謊，也知道我能看穿他是個騙子，會將真相公諸於世」。

    另外，根據慈幼會聖召辦公室（中華會省）的臉書，陳日君將會出席15日晚上的直播節目。

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