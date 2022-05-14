金正恩危險了！與上萬民眾「無罩接觸」 人海包圍畫面曝光

金正恩（紅圈處）在超大型合影現場被合計逾萬人包圍，全場看不到半片口罩。（擷取自朝鮮中央電視台）

2022/05/14 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓4月爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，昨日新增17萬餘人確診，另有21人病歿，該國最高領導人金正恩今日將此定調為建國以來最大災難，然而有南韓媒體指出，北韓4月舉辦多場大型慶祝活動，很可能就是這波疫情大規模擴散的關鍵，而金正恩本人也與上萬民眾「無罩合影」，高機率與確診者足跡重疊。

根據《朝鮮日報》報導，北韓今年4月接連舉辦多場大型慶祝活動，包括已故最高領導人金日成冥誕「太陽節」以及隨後的建軍節，其中以建軍節的活動特別令外界擔憂，原來北韓動員上萬民眾與金正恩合影，包括官員、軍警及平民與學生，其中就很可能有確診者存在。

請繼續往下閱讀...

據北韓官方公布的資料，金正恩本次大合影至少就有57組，且人人緊密排列，全場找不到半片口罩，而金正恩則居中端坐，有如被人海包圍，臉上同樣沒配戴口罩。

有南韓媒體在比對時間軸後認為，正是4月這幾波大型慶祝活動點燃了這波猛烈的疫情，金正恩身為最高領導人責無旁貸，至於其身體健康狀況是否良好，目前暫未有消息傳出。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法