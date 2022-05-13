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    日本新增確診近4萬例 染疫死亡者累計突破3萬人

    日本今天新增武肺確診病例近4萬例，疫情發生以來，確診後死亡人數累計突破3萬人。（路透）

    日本今天新增武肺確診病例近4萬例，疫情發生以來，確診後死亡人數累計突破3萬人。（路透）

    2022/05/13 23:30

    〔中央社〕日本今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例近4萬例，通報確診後死亡人數為36人。疫情發生以來，確診後死亡人數累計突破3萬人。第6波疫情肆虐，死者增加速度快，3個月確診死亡者就增加了1萬名。

    日本朝日新聞報導，日本境內確診COVID-19死亡人數至今累計3萬10人（此外，豪華郵輪鑽石公主號確診死亡者13人）。

    確診後死亡人數去年4月逾1萬人，今年2月達2萬人，第6波的COVID-19變異株Omicron疫情擴大，死者增加速度快，短短3個月確診後死亡的人數就由2萬人增為3萬人。

    確診後死亡的人數以都道府縣來看，截至今天，以大阪府4988人居最多，其次是東京都4383人、兵庫縣2214人、神奈川縣21262人。過去單日通報確診死亡者人數最多的是2月22日有322人。

    日本全國今天新增確診病例3萬9647例，比上週五（5月6日）多約1萬8000例。冲繩縣今天新增確診病例2242例，連續4天逾2000例。

    東京都今天新增確診病例4109例，比上週五多1428例。大阪府今天新增3210例，比上週五多1745例。東京都與大阪府皆連續7天確診病例多於上週同一天。

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