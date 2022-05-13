杜克生抄哈佛生？ 美名校畢業生致詞爆抄襲

美國名校杜克大學應屆畢業生帕卡許日前發表的畢業致詞，被踢爆抄襲2014年的哈佛大學畢業生致詞。（圖擷取自杜大學生報杜克紀事報）

2022/05/13 21:06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國知名高等學府杜克大學（Duke University）日前驚爆抄襲醜聞，該校2022年的畢業生致詞的部分內容，與2014年的哈佛大學畢業生致詞雷同，2名相隔8年與相距超過1千公里的名校畢業生不約而同推崇母校有如自成一格的國家，以及名校光環讓她們入境美國時備受禮遇。

杜克大學學生報《杜克紀事報》（Duke Chronicle）率先踢爆，主修統計與經濟的該校應屆畢業生普瑞亞˙帕卡許（Priya Parkash）8日在畢業典禮上的致詞，主題與部分內容與2014年哈佛大學畢業生莎拉˙阿布沙爾（Sarah Abushaar）發表的《哈佛之春》（The Harvard Spring）演說雷同。該報甚至貼出2人致詞內容的雷同段落，網路上也有對比影片。

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例如，2人皆以自成一國來形容母校，並推崇母校資金雄厚到睥睨世上許多國家的國內生產毛額（GDP）；此外，2人也都論及名校光環，指稱即便她們沒有典型的美國人外貌，但只要全身上下穿戴「哈佛帽、哈佛襯衫、哈佛短褲與哈佛內衣／杜克帽、杜克襯衫、杜克短褲、杜克髮夾、杜克太陽眼鏡...甚至杜克內衣」，入境時往往能受到移民官的禮遇，不會被視為有國安疑慮。

杜大的帕卡許來自巴基斯坦，哈佛的阿布沙爾雖生於美國，但在科威特長大，雙親分別來自敘利亞與巴勒斯坦。

杜大校方12日拒絕《華盛頓郵報》的置評要求，但稍早曾向學生報《杜克紀事報》坦承已展開調查。目前並不清楚帕卡許是否會因此遭到懲戒。杜大校規規定，學生就學期間不得撒謊、作弊或偷竊，若被認定抄襲恐遭處以停學，但校規中並未說明即將畢業的學生若被認定抄襲是否會受到處分。

帕卡許事後透過危機管理公司坦承要負全責，然其聲明卻疑似把抄襲之過甩鍋給親友。帕卡許說，她在獲選於杜大畢禮上致詞後，曾就演說主題向「受敬重的朋友與親人尋求意見」，她太晚發現這些「被建議使用的段落」來自另一所大學的畢業演說，並對此感到「尷尬與困惑」...她為自己的疏忽負全責。

至於被抄襲的苦主阿布沙爾則鼓勵帕卡許往前看。目前就讀於史丹佛大學商學院的阿布沙爾說，她當年的畢業致詞的目的，在於啟發不同背景的年輕人，特別是年輕女性，在追求目標時打破障礙...「我希望這起事件是一項嚴重的判斷錯誤，以及當事學生能藉機從中學到教訓與成長。」

歷史悠久的杜克大學位於北卡羅萊納州德罕（Durham, North Carolina），雖非美國東北部的常春藤聯盟八校之一，但在多項排名評比上與常春藤名校之一的哈佛不相上下。

杜大2022畢業致詞抄襲2014哈佛的對比影片

哈佛大學畢業生阿布沙爾2014年在畢業典禮上發表演說。（圖擷取自哈佛大學YouTube影片）

2014年5月29日，美國已故前總統老布希（右）與前紐約市長彭博（左）出席哈佛大學畢業典禮，聆聽畢業生阿布沙爾發表演說。（美聯社）

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