美中對壘東南亞選邊站 東協誰親中誰親美一次看

東協各國元首與美國總統拜登會面。（歐新社）

2022/05/13 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國-東協特別峰會12日於美國華盛頓召開，在近年美中競爭格局之下，東南亞地區多次面臨選邊站的局面，外媒就該區域國家立場進行分析，一探誰親美、誰親中。

《美國之音》報導，粗略來看菲律賓、新加坡和越南較親美，柬埔寨、寮國和文萊則親中，印尼屬於中立，就細節來看，菲律賓總統勝選人小馬可仕被認為對中國友善，他曾表明希望擱置南海爭議，避免與中國的衝突，不過他也說過，希望維持與美國的盟友關係。

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菲律賓德拉薩列大學國際研究教授卡斯特羅（Renato De Castro）指出，無論誰當選，都不得不考慮菲律賓軍方的態度，菲國軍隊長期對中國存疑，最新調查也發現該國人民在東盟國家中，是最不信任中國的一國。

至於東南亞經濟強權新加坡，則是東協唯一與美國和歐盟一同譴責俄羅斯的國家，新加坡與美國也有經濟和國防上的大量合作，不過同時新加坡也是中國最大的外國投資者，不選邊站是東協國家長久以來的外交政策，但有觀察人士發現，新加坡愈來愈靠近美國。

至於柬埔寨、寮國和文萊，則是東協中最親中國的國家，柬埔寨在經濟與安全問題上依賴中國，有調查發現若要美中選邊站，這三個國家都有過半受訪者選擇中國。

印尼則被比喻為「小池塘中的大魚」，印尼學者蘇萊曼（Yohanes Sulaiman）分析，對印尼而言，美中是危險也是機會，一方面印尼希望從美國獲得安全與經濟利益，一方面卻不希望美國過度主導東南亞區域局勢，因為他們是小池塘的大魚，不希望看到另一條更大的魚來奪取地位。

同時印尼也把中國當成威脅，原因在於中國對東南亞的影響力不斷增加，而且愈來愈激進，另外也跟民族構成有關係，印尼的狂熱民族主義者敵視在印華裔。

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