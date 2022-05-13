為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美中對壘東南亞選邊站 東協誰親中誰親美一次看

    東協各國元首與美國總統拜登會面。（歐新社）

    東協各國元首與美國總統拜登會面。（歐新社）

    2022/05/13 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國-東協特別峰會12日於美國華盛頓召開，在近年美中競爭格局之下，東南亞地區多次面臨選邊站的局面，外媒就該區域國家立場進行分析，一探誰親美、誰親中。

    《美國之音》報導，粗略來看菲律賓、新加坡和越南較親美，柬埔寨、寮國和文萊則親中，印尼屬於中立，就細節來看，菲律賓總統勝選人小馬可仕被認為對中國友善，他曾表明希望擱置南海爭議，避免與中國的衝突，不過他也說過，希望維持與美國的盟友關係。

    菲律賓德拉薩列大學國際研究教授卡斯特羅（Renato De Castro）指出，無論誰當選，都不得不考慮菲律賓軍方的態度，菲國軍隊長期對中國存疑，最新調查也發現該國人民在東盟國家中，是最不信任中國的一國。

    至於東南亞經濟強權新加坡，則是東協唯一與美國和歐盟一同譴責俄羅斯的國家，新加坡與美國也有經濟和國防上的大量合作，不過同時新加坡也是中國最大的外國投資者，不選邊站是東協國家長久以來的外交政策，但有觀察人士發現，新加坡愈來愈靠近美國。

    至於柬埔寨、寮國和文萊，則是東協中最親中國的國家，柬埔寨在經濟與安全問題上依賴中國，有調查發現若要美中選邊站，這三個國家都有過半受訪者選擇中國。

    印尼則被比喻為「小池塘中的大魚」，印尼學者蘇萊曼（Yohanes Sulaiman）分析，對印尼而言，美中是危險也是機會，一方面印尼希望從美國獲得安全與經濟利益，一方面卻不希望美國過度主導東南亞區域局勢，因為他們是小池塘的大魚，不希望看到另一條更大的魚來奪取地位。

    同時印尼也把中國當成威脅，原因在於中國對東南亞的影響力不斷增加，而且愈來愈激進，另外也跟民族構成有關係，印尼的狂熱民族主義者敵視在印華裔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宅在家當土豪！習近平給甜頭 砸400億助東協
    2021/11/22 21:43

    宅在家當土豪！習近平給甜頭 砸400億助東協
    英國被東盟授予「對話夥伴國」 將持續追求亞洲外交
    2021/08/04 21:07

    英國被東盟授予「對話夥伴國」 將持續追求亞洲外交

    業者挺醫護送塑崩褲 網淚：揪甘心
    緬甸軍政府「裝皮皮」 歐盟祭第3波制裁
    2021/06/04 00:12

    緬甸軍政府「裝皮皮」 歐盟祭第3波制裁
    拜登政府貿易談判擱一邊 前官員警告「亞太不會等美國」
    2021/02/26 16:39

    拜登政府貿易談判擱一邊 前官員警告「亞太不會等美國」

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播