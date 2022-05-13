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    俄恐切斷芬蘭天然氣報復 傳俄軍後勤補給艦遭擊中起火（不斷更新）

    俄軍後勤補給艦「博布羅夫號」傳出遭烏軍擊中。（路透）

    俄軍後勤補給艦「博布羅夫號」傳出遭烏軍擊中。（路透）

    2022/05/13 09:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月13日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    *《路透》報導，烏克蘭軍隊稱，俄軍後勤補給艦「博布羅夫號」（Vsevolod Bobrov）在黑海的蛇島地區遭擊中船身起火，被拖到克里米亞的港灣城市。

    *俄羅斯搶劫烏克蘭大批糧食，估計至少有 40 萬噸糧食被偷運出境。烏克蘭迅速警告地中海國家，結果一艘載著3萬噸偷來的烏國小麥貨船被埃及、黎巴嫩拒於門外，目前正停靠在敘利亞港口。

    *芬蘭《晚報》（Iltalehti）引述未具名消息人士說法，芬蘭重要政治人物已獲警告，俄羅斯有可能自13日起中斷對該國的天然氣供應，報復芬蘭打算加入北約，

    *美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）表示，有至少數千名烏克蘭人被俄國送往「過濾營」，另外有成千上萬的烏克蘭人被帶到俄羅斯或俄國佔領區。

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