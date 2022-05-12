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    越南擬鬆綁入境要求 提議航空旅客暫停篩檢

    越南持續鬆綁防疫規定，越南衛生部打算暫停航空旅客入境篩檢要求。圖為第31屆東南亞運動會（SEA Games 31）12日晚間在越南河內舉行開幕典禮。（歐新社）

    越南持續鬆綁防疫規定，越南衛生部打算暫停航空旅客入境篩檢要求。圖為第31屆東南亞運動會（SEA Games 31）12日晚間在越南河內舉行開幕典禮。（歐新社）

    2022/05/12 22:10

    〔中央社〕越南3月15日全面開放國際旅遊後，擬繼續鬆綁相關入境要求。官媒報導，越南衛生部已提議，暫時停止針對航空旅客入境越南時的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢要求。

    越通社（VNA）報導，越南衛生部預防醫學局局長潘仲嶙（Phan Trong Lan）向越南衛生部所屬媒體健康與生活（Suc khoe & Doi Song）表示，衛生部已經請各部會與機構回饋意見，截至目前，基本得到諮詢單位的共識。

    越南政府先前指示，要安全靈活地適應與有效控制COVID-19疫情，讓相關防疫規範符合當前疫情發展與疫苗覆蓋率等情況。目前全球約有50%的國家與地區停止對入境旅客的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢要求。

    越南3月15日全面開放國際旅遊，根據越南衛生部現行規定，航空旅客入境越南須取得陰性篩檢證明，若是PCR篩檢須在離境前72小時內所作，若是抗原快篩則須在離境前的24小時內進行。

    越南衛生部表示，COVID-19疫情在越南獲得妥善的控制，單日新增確診病例與死亡人數明顯下滑。越南單日新增病例一段時間以來已降至萬人以下，衛生部數據顯示，全國12日新增確診病例不到4000例。

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