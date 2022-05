平平是海外駐軍！美軍「降肉」爽吃漢堡王 俄軍啃過期口糧…

2022/05/12 22:10

〔即時新聞/綜合報導〕英國退役軍官內瑟伍德(Andy Netherwood)11日轉發一張2004年美軍將漢堡王運送到阿富汗巴格蘭空軍基地(Bagram Air Base)的照片,諷刺俄羅斯卻只能提供在邊境10英里(約16公里)外的軍隊過期口糧。此文一出,立刻引發網友熱說。

內瑟伍德在個人推特發文說,「美國可以為了世界彼端的美軍空運一間漢堡王,但俄羅斯卻只能努力往距邊境10英里的地方送過期口糧,而全球大國和失敗大國的差別就在於軍隊後勤。」

網友紛紛在底下留言說,「雖然是2004年的照片,但從當時美國願意空運漢堡王到阿富汗就可以證明,我們的後勤有多充足」、「這就是心理戰,對比戰場上飢餓凍僵的俄羅斯士兵上,看到美國人在一夜之間建造一間功能齊全的麥當勞,裡面還有一台運轉良好的冰淇淋機,就足以凸顯天差地別的待遇。」而台灣網友看了則開玩笑說,「雖說是心理戰,但能看到這些網路照片的俄軍應該也不多。」

The US can keep its troops in Whoppers on the other side of the world whilst Russia struggles to feed its troops out of date ration packs 10 miles from its border. The difference between a global power and a failed power is logistics. https://t.co/0M80iBmKoE