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    平平是海外駐軍！美軍「降肉」爽吃漢堡王 俄軍啃過期口糧…

    英國退役軍官10日轉發一張2004年美軍將漢堡王運送至阿富汗巴格蘭空軍基地的照片。（圖取自推特）

    英國退役軍官10日轉發一張2004年美軍將漢堡王運送至阿富汗巴格蘭空軍基地的照片。（圖取自推特）

    2022/05/12 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕英國退役軍官內瑟伍德（Andy Netherwood）11日轉發一張2004年美軍將漢堡王運送到阿富汗巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）的照片，諷刺俄羅斯卻只能提供在邊境10英里（約16公里）外的軍隊過期口糧。此文一出，立刻引發網友熱說。

    內瑟伍德在個人推特發文說，「美國可以為了世界彼端的美軍空運一間漢堡王，但俄羅斯卻只能努力往距邊境10英里的地方送過期口糧，而全球大國和失敗大國的差別就在於軍隊後勤。」

    網友紛紛在底下留言說，「雖然是2004年的照片，但從當時美國願意空運漢堡王到阿富汗就可以證明，我們的後勤有多充足」、「這就是心理戰，對比戰場上飢餓凍僵的俄羅斯士兵上，看到美國人在一夜之間建造一間功能齊全的麥當勞，裡面還有一台運轉良好的冰淇淋機，就足以凸顯天差地別的待遇。」而台灣網友看了則開玩笑說，「雖說是心理戰，但能看到這些網路照片的俄軍應該也不多。」

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