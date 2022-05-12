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    慘況曝光！ 俄軍北頓內茨克河架橋失敗 多輛裝甲車成焦黑鐵塊

    道路邊有許多裝甲車的殘骸。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    道路邊有許多裝甲車的殘骸。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    2022/05/12 16:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍目前將烏東、烏南視為重點區域，兩軍有激烈的攻防戰，有消息指出俄軍日前嘗試渡過「北頓內茨克河」，卻被烏軍伏擊，許多裝甲車輛的損壞照片也在推特流出。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」在推特PO出照片，可以看到照片的背景是比洛霍里夫卡的北頓內茨克河沿岸，河岸邊與附近的路地上有大量的裝甲車殘骸，還有損壞的橋在河岸的另外一側，該帳號在推文中表示「俄軍在北頓內茨克河架橋失敗而損失慘重，我們統計有6輛T-72B系列戰車、14輛BMP-1/2裝甲車、7輛MT-LB裝甲車、5輛被摧毀的其他裝甲車輛與1艘拖船。」

    烏克蘭國防部日前指出，俄軍在盧甘斯克（Luhansk）發起攻勢，搭建浮橋越過關鍵河川「北頓內茨克河」（Siverskyi Donets），試圖切斷前線小鎮的補給線，盧甘斯克地區軍事首長海迪指出，有一條公路將北頓內茨克河周邊前線與後方補給基地巴赫穆特（Bakhmut）連結起來，這條公路又被稱為「生命之路」，俄軍目前正試圖奪取這條「生命之路」的控制權。

    有消息指出俄軍日前嘗試渡過「北頓內茨克河」，卻被烏軍伏擊，許多裝甲車輛的損壞照片也在推特流出。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    有消息指出俄軍日前嘗試渡過「北頓內茨克河」，卻被烏軍伏擊，許多裝甲車輛的損壞照片也在推特流出。（圖擷取自@UAWeapons推特）

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