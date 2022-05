慘況曝光！ 俄軍北頓內茨克河架橋失敗 多輛裝甲車成焦黑鐵塊

2022/05/12 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍目前將烏東、烏南視為重點區域,兩軍有激烈的攻防戰,有消息指出俄軍日前嘗試渡過「北頓內茨克河」,卻被烏軍伏擊,許多裝甲車輛的損壞照片也在推特流出。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」在推特PO出照片,可以看到照片的背景是比洛霍里夫卡的北頓內茨克河沿岸,河岸邊與附近的路地上有大量的裝甲車殘骸,還有損壞的橋在河岸的另外一側,該帳號在推文中表示「俄軍在北頓內茨克河架橋失敗而損失慘重,我們統計有6輛T-72B系列戰車、14輛BMP-1/2裝甲車、7輛MT-LB裝甲車、5輛被摧毀的其他裝甲車輛與1艘拖船。」

烏克蘭國防部日前指出,俄軍在盧甘斯克(Luhansk)發起攻勢,搭建浮橋越過關鍵河川「北頓內茨克河」(Siverskyi Donets),試圖切斷前線小鎮的補給線,盧甘斯克地區軍事首長海迪指出,有一條公路將北頓內茨克河周邊前線與後方補給基地巴赫穆特(Bakhmut)連結起來,這條公路又被稱為「生命之路」,俄軍目前正試圖奪取這條「生命之路」的控制權。

#Ukraine: Russian forces sustained remarkable losses from the failed bridging attempt over the Siverskyi Donets River.



We count 6x T-72B-series MBT, 14x BMP-1/2 variants, 7x MT-LB, a tugboat & 5+ other armoured vehicles destroyed/abandoned/damaged. Note precise ID is very hard. https://t.co/py48JvXWUG pic.twitter.com/cqX60F0KPT