閃電訪烏後投書《CNN》！美第一夫人：普廷應結束無意義戰爭

美國第一夫人吉兒,夾克上別著一枚大大的烏克蘭國旗飾針。(路透)

2022/05/12 11:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國第一夫人吉兒(Jill Biden)近日出訪歐洲時,閃電現身烏克蘭西南部小鎮烏日霍羅德(Uzhhorod),並與烏國第一夫人奧琳娜澤倫斯基(Olena Zelenska)會面,而她也於11日將所見所聞投書媒體,要求俄國總統普廷(Vladimir Putin)能結束這場無意義的戰爭。

吉兒以「關於這場戰爭,烏克蘭母親教會了我什麼」(Jill Biden: What Ukrainian mothers taught me about this war)為題,投書《CNN》指出,妳不能進入戰區後,毫無改變地離開,因為妳能用心去感受,悲傷的事物掩蓋了一個人的臉龐,就像是陰霾降臨般,烏克蘭母親的淚水,永恆地留在眼角,彷彿難以抑制的悲傷,女性間的共通語言──「笑聲」不見了。

請繼續往下閱讀...

另據《半島電視台》報導,吉兒寫道,她在此次歐洲行中,於烏國烏日霍羅德鎮遇到了一位年輕媽媽,對方告訴吉兒:「當我與家人冒險外出,尋找食物之際,俄國士兵會朝排隊等候領取麵包的人群開槍。」

與烏國第一夫人奧琳娜澤倫斯基會面時,吉兒轉述這段經過,對方並未向她要求援助食物、衣服或武器,反倒是請求她為所有遭受戰爭影響的人,提供心理保健的協助,因此,吉兒要求普廷結束這場毫無意義的殘酷戰爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法