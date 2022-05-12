閃電訪烏後投書《CNN》！美第一夫人：普廷應結束無意義戰爭

美國第一夫人吉兒，夾克上別著一枚大大的烏克蘭國旗飾針。（路透）

2022/05/12 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人吉兒（Jill Biden）近日出訪歐洲時，閃電現身烏克蘭西南部小鎮烏日霍羅德（Uzhhorod），並與烏國第一夫人奧琳娜澤倫斯基（Olena Zelenska）會面，而她也於11日將所見所聞投書媒體，要求俄國總統普廷（Vladimir Putin）能結束這場無意義的戰爭。

吉兒以「關於這場戰爭，烏克蘭母親教會了我什麼」（Jill Biden: What Ukrainian mothers taught me about this war）為題，投書《CNN》指出，妳不能進入戰區後，毫無改變地離開，因為妳能用心去感受，悲傷的事物掩蓋了一個人的臉龐，就像是陰霾降臨般，烏克蘭母親的淚水，永恆地留在眼角，彷彿難以抑制的悲傷，女性間的共通語言──「笑聲」不見了。

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另據《半島電視台》報導，吉兒寫道，她在此次歐洲行中，於烏國烏日霍羅德鎮遇到了一位年輕媽媽，對方告訴吉兒：「當我與家人冒險外出，尋找食物之際，俄國士兵會朝排隊等候領取麵包的人群開槍。」

與烏國第一夫人奧琳娜澤倫斯基會面時，吉兒轉述這段經過，對方並未向她要求援助食物、衣服或武器，反倒是請求她為所有遭受戰爭影響的人，提供心理保健的協助，因此，吉兒要求普廷結束這場毫無意義的殘酷戰爭。

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