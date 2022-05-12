北韓驚傳「國家性事件」居民急趕回家 原因證實了！

北韓官媒12日報導，北韓出現首例武漢肺炎確診病例，並稱這種情況為「重大國家緊急狀態」。（美聯社資料照）

2022/05/12 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓11日驚傳發生「國家性事件」，當局展開全國封鎖，但未具體說明原因。北韓官媒12日報導，北韓出現首例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，並稱這種情況為「重大國家緊急狀態」。

《美聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，北韓領導人金正恩12日主持執政的朝鮮勞動黨中央委員會政治局會議，證實首都平壤出現Omicron變種病毒感染的狀況，決定提高北韓的防疫措施。金正恩還在會議中呼籲，官員應儘快消除感染源。不過，北韓並未公布確診人數。

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總部位於南韓首爾、提供有關北韓新聞和分析的「NK News」日前報導，據多名知情人士消息，10日下午，北韓平壤的居民突然被命令留在室內。一名消息人士將原因描述為「全國封鎖」，另一名消息人士則提到「全國性問題」。該命令發布後，引發民眾返家潮，週二下午，平壤的公車站排起了長龍，也有居民步行趕回家。

北韓在此前聲稱對武漢肺炎有著完美的防疫記錄，疫情大流行的2年來並未出現確診病例。2年來，北韓幾乎封鎖對外貿易和觀光，嚴重衝擊國內經濟。

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