港府逮何韻詩等5人、傳拘捕行動持續中 美國務院：強烈譴責

「612人道支援基金」5名基金信託人，近日陸續因涉嫌觸犯「勾結外國勢力罪」被港警逮捕，被捕的人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（左起）、大律師吳靄儀、嶺南大學前客席副教授許寶強和歌手何韻詩。（法新社）

2022/05/12 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港前政務司長李家超8日甫當選新任特首，香港警方近日就已涉嫌違反「港區國安法」陸續逮捕香港泛民主派先前成立的「612人道支援基金」（612基金）5名信託人，其中包含天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等人，針對港府此舉美國國務院表達強調譴責，批評香港當局扼殺異議，削弱受到保護的權利及自由。

香港警方國安處10日至11日就以涉嫌「港區國安法」的「勾結外國勢力罪」，陸續逮捕香港泛民主派先前成立的「612基金」5名信託人，這5人包含嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強、陳日君、何韻詩、公民黨大律師吳靄儀，以及雖因涉及他案正服刑中，但11日仍在獄中被捕的前香港立法會議員何秀蘭。

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港警國安處懷疑，「612基金」在《香港國安法》實施前，已涉嫌與外國勢力勾結，包括於2019至2020年反修例運動期間，資助「香港大專學界國際事務代表團」到倫敦及日內瓦進行海外遊說及抹黑香港。也曾向台灣非政府組織及在加拿大的港人，分別提供法律及醫療等支援，為潛逃到當地的港人提供資助。另在反修例爆發期間，也多次收取來自外地組織及《蘋果日報》等捐助，懷疑有外部勢力透過「612基金」為本地示威活動推波助瀾。

針對港府此舉，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，美方對此發出強烈譴責，並指香港當局再次表明，他們將採取一切必要手段扼殺異議，並且削弱受到保護的權利及自由，同時也呼籲立即釋放所有遭到拘留的人員。美國白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也表示，中國及香港當局應釋放及停止針對陳日君及其他被不公正拘留的人士，強調言論自由對繁榮及安全的社會至關重要。

根據港媒最新消息，陳日君及何韻詩等人被帶到不同警署問話後，於深夜前獲准交保候傳。不過目前拘捕行動仍在持續，港警也向法庭恐告上述人士及另外一名37歲男子沒有遵循《社團條例》要求，為「612基金」作出註冊，據指37歲男子為「612人道支援基金」的施姓秘書。

事實上，「612基金」在去年8月就宣布，由於提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟有限公司」將在短期內結束運作，因此基金也將「有秩序地停止運作」。公告指基金在去年8月18日停止接受新個案，基金秘書處也在同年的10月31日解散。

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