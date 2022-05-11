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    凶器找到了！6600萬年前恐龍「剋星」 碎片藏在琥珀中

    英國曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬（Robert DePalma，右）說：「這些碎珠基本上就是凍結了時間，就像琥珀裡面的昆蟲能夠被完美保存一樣，水氣進不去、它們也不會變成黏土，也是被完美地保存了下來。」（法新社）

    英國曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬（Robert DePalma，右）說：「這些碎珠基本上就是凍結了時間，就像琥珀裡面的昆蟲能夠被完美保存一樣，水氣進不去、它們也不會變成黏土，也是被完美地保存了下來。」（法新社）

    2022/05/11 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北達科他州化石遺址近期又傳出喜訊，古生物學家在琥珀中找到可能為6600萬年前撞擊地球導致恐龍滅絕的小行星「凶器」碎片，連美國太空總署（NASA）專家都直呼此發現令人驚奇。

    據《CNN》報導，美國北達科他州著名化石遺址「地獄溪層」（Hell Creek Formation）近期再傳喜訊，英國曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬（Robert DePalma）找到疑似裝有6600萬年前撞擊地球、導致恐龍滅絕的小行星碎片的琥珀粒。

    德帕爾馬表示，雖然該行星大多數的細珠碎片經過數千萬年都已經變為黏土而保存下來，但幸運的是，德帕爾馬和其團隊找到了一些當時恰好陷入樹脂的碎片，今以琥珀的形式保存了下來。

    德帕爾馬說：「這些碎珠基本上就是凍結了時間，就像琥珀裡面的昆蟲能夠被完美保存一樣，水氣進不去、它們也不會變成黏土，也是被完美地保存了下來。」

    而琥珀粒中所藏的碎片成分，大多數都是鈣質成分頗高的石灰岩，然而，該團隊發現了兩顆與其他碎片成分截然不同的細珠，富含鉻、鎳等只在隕石常見的物質。德帕爾馬直言，根據初步評估，這一定是來自宇宙的物質。

    德帕爾馬團隊的發現很快地引起了NASA的注意，上（4）月他便獲邀在馬里蘭州NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）代表團隊發表近期的古生物發掘。

    對此，戈達德太空飛行中心科學主任加爾文（Jim Garvin）表示，這很有可能是當時那顆小行星僅僅微克量的小碎片被保存下來的事實記錄，這實在令人非常驚奇（Mind-blowing）。

    據悉，德帕爾馬與團隊的發現尚未於學術期刊發表，但他也預言，相關論文將在近幾個月內完成，屆時其發現將受全球科學家的同儕審查和驗證。

    美國北達科他州古生物學家，近期在琥珀中找到可能為6600萬年前撞擊地球，導致恐龍滅絕的小行星「凶器」碎片。（圖擷取自推特）

    美國北達科他州古生物學家，近期在琥珀中找到可能為6600萬年前撞擊地球，導致恐龍滅絕的小行星「凶器」碎片。（圖擷取自推特）

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