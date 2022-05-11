為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    何韻詩、陳日君等5人被捕！香港警方指控「勾結外國勢力」

    據報導，香港泛民主派之前成立「612人道支援基金」，5名基金信託人今天已因涉嫌「勾結外國勢力罪」全部被捕，其中包括歌手何韻詩（見圖）、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。圖為何韻詩2019年9月來台發表演說。（資料照，記者方賓照攝）

    據報導，香港泛民主派之前成立「612人道支援基金」，5名基金信託人今天已因涉嫌「勾結外國勢力罪」全部被捕，其中包括歌手何韻詩（見圖）、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。圖為何韻詩2019年9月來台發表演說。（資料照，記者方賓照攝）

    2022/05/11 21:44

    〔中央社〕據報導，香港泛民主派此前成立的「612人道支援基金」，5名基金信託人因涉嫌「勾結外國勢力罪」今天已全部被捕，其中包括歌手何韻詩與天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。

    香港01稍早報導指出，警方昨晚在機場拘捕了「612人道支援基金」信託人之一的許寶強，指他涉嫌違反港區國安法的「勾結外國勢力罪」。許寶強是嶺南大學文化研究系前客席副教授。

    報導引述消息指出，警方今天傍晚再拘捕了基金另外3名信託人，他們是陳日君、何韻詩及大律師吳靄儀；3人同時因涉嫌「勾結外國勢力罪」而被扣查。

    另據獨立媒體報導，仍在服刑的前立法會議員何秀蘭，也因為身為該基金信託人，今天在獄中被捕。

    2019年，泛民發起大規模遊行，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，多人因此被捕。

    泛民政黨及團體其後成立「612人道支援基金」，透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司。但這個基金遭港府指為「黑暴基金」。

    港區國安法實施後，2021年8月18日，「612人道支援基金」宣布停止接收新支援個案，而且不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，秘書處也於同年10月31日解散。

    據報導，香港警方去年9月介入調查該基金包括捐款組織或捐款人是否涉及勾結外國勢力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港媒：泛民612基金信託人許寶強被捕
    2022/05/11 19:57

    港媒：泛民612基金信託人許寶強被捕
    潑漆何韻詩 統促黨主委胡志偉判3月
    2022/01/27 14:42

    潑漆何韻詩 統促黨主委胡志偉判3月

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    被列「港台十大禁播歌手」 何韻詩：好榮幸啊！
    2022/01/27 06:12

    被列「港台十大禁播歌手」 何韻詩：好榮幸啊！
    港區國安法施壓迫害 10天至少9泛民團體解散退場
    2021/07/05 14:52

    港區國安法施壓迫害 10天至少9泛民團體解散退場

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    陳日君砲轟梵蒂岡國務卿！ 質疑教廷對中共不公義視而不見
    2020/10/10 23:43

    陳日君砲轟梵蒂岡國務卿！ 質疑教廷對中共不公義視而不見
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播