「俄」鄰作亂！瑞典、英國簽署安全協議 戰時彼此支援

英國首相強森（左）與瑞典總理安德森（右）在簽署文件時交談。（法新社）

2022/05/11 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，英國與瑞典今（11）日簽署了一份安全聲明，雙方允諾在戰時會提供軍事支援，預計英國接下來也會與芬蘭簽訂類似協議。

綜合《路透》、《法新社》與英國廣播公司（BBC）報導，英國首相強森（Boris Johnson）在簽署聲明前表示，「我們會堅定且明確的支持瑞典與芬蘭，而簽訂這些安全聲明是我們幾國之間恆久保證的象徵。」

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報導指出，這份聲明對兩國來說極為重要，因為瑞典與芬蘭預計都將申請加入北大西洋公約組織（NATO），但入會程序可能會花上幾個月或是整整1年，而這段時間內會是一段危險的空窗期，要是兩國此時陷入戰爭，北約將無法全面提供支援。

針對這份協議，在場記者要求強森詳細說明，萬一俄國真的與瑞典開戰，那英國會怎麼做？

強森先是回覆說，根據協議，雙方將能夠分享更多情報或者一同進行軍事演練，接著才回答，「聲明說的很清楚，英國當然會提供協助，但是怎麼樣的協助則取決於瑞典。」

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）則補充說，「不論協議中的哪一方遭受災難或被攻擊，英國與瑞典都會以各種方式彼此協助，這也可能包括軍事資源。」

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