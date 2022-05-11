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    港媒：泛民612基金信託人許寶強被捕

    已解散的香港泛民主派所成立的「612人道支援基金」，其信託人之一許寶強今天在機場被警方拘捕，罪名是涉嫌違反港區國安法的「勾結外國勢力罪」。圖為2019年6月16日香港第二次反送中大遊行。（資料照）

    已解散的香港泛民主派所成立的「612人道支援基金」，其信託人之一許寶強今天在機場被警方拘捕，罪名是涉嫌違反港區國安法的「勾結外國勢力罪」。圖為2019年6月16日香港第二次反送中大遊行。（資料照）

    2022/05/11 19:57

    〔中央社〕據報導，已解散的香港泛民主派所成立的「612人道支援基金」，其信託人之一許寶強，今天在機場被警方拘捕，罪名是涉嫌違反港區國安法的「勾結外國勢力罪」。

    香港O1在報導中指出，正就此向警方查證。

    許寶強為嶺南大學文化研究系前客席副教授，任教20多年，去年9月被嶺大終止合約。

    2019年，泛民方面發起大規模遊行，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，許多人被捕。

    泛民政黨及團體其後成立相關基金，透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

    去年8月18日，基金方面公布，即日起停止接收新支援個案，而且不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，秘書處也於同年10月31日解散。

    除了許寶強，基金信託人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員吳靄儀和何秀蘭，以及歌手何韻詩；基金一直委託真普聯管理款項及收支事宜。

    據公布，截至去年7月底，基金獲得的捐款等收入為港幣2.58億元（約新台幣9.28億元），總開支是2.54億元。

    真普聯於2013年3月由泛民政黨及團體組成，目標是推動香港行政長官和立法會實現「雙普選」。

    吳靄儀和何韻詩也是親泛民媒體立場新聞的前董事，去年底，警方國安處人員拘捕立場新聞多名高層，吳靄儀和何韻詩也在其中，警方指他們涉嫌串謀發布煽動刊物罪，兩人其後獲准交保外出。

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