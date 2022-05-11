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    譚德塞稱清零不可行 胡錫進跳腳：WHO不該拆中國的台

    中國政府強硬堅持「清零（零確診）」政策，引爆龐大民怨，WHO批評，中國以「清零」策略來擊敗這場疫情「持續不下去」。（彭博）

    中國政府強硬堅持「清零（零確診）」政策，引爆龐大民怨，WHO批評，中國以「清零」策略來擊敗這場疫情「持續不下去」。（彭博）

    2022/05/11 16:04

    〔即時新聞／綜合報導〕對於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中國政府仍強硬堅持「清零（零確診）」政策，嚴苛的封鎖措施引爆龐大民怨，遭世界衛生組織（WHO）批評，中國以「清零」策略來擊敗這場疫情「持續不下去」，WHO言論引發中國《環球時報》前總編輯胡錫進不滿，怒嗆WHO從外部拆中國抗疫的台。

    中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今（11日）在微博上寫道，一些人認為中國的動態清零政策不可持續，這不是什麼秘密，世衛也公開這樣說，他認為世衛組織這個時候談論中國的事情，理應要考慮他們的話會在中國產生什麼影響，「不應從外部拆中國抗疫的台」。

    胡錫進說，現在中國社會出現了分歧，這也是世衛的話得以發酵的原因，他指出中國最關鍵的是把事情做好了，若能迅速把疫情控制住，國內的分歧就會很快降下來，更不怕外部說。

    世衛秘書長譚德塞10日罕見批中國，他在記者會上說，「談到零確診策略，考量到現在病毒的行為、以及我們預期未來會有的情況，我們不認為這能夠持續下去」。他並指出，世衛已經針對這個問題，與中國專家討論過，「我們指出，這種方式持續不下去…我想，（防疫策略）轉變會非常重要」。

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