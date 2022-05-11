軍武百科》卡爾古斯塔夫無後座力砲助烏軍拿下俄T-90M戰車首殺

烏克蘭軍方公布攻擊Т-90М影片，據稱拿下Т-90М首殺的武器非標槍、NLAW等反戰車飛彈，而是瑞典製的卡爾古斯塔夫無後座力砲。（美聯社）

2022/05/11 13:30

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俄主力戰車Т-90М遭擊毀影片曝！拿下首殺的是瑞典無後座力砲

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最精銳的主力戰車Т-90М，近日投入烏克蘭戰場，卻慘遭烏軍擊毀，烏克蘭軍方公布攻擊Т-90М影片，據稱拿下Т-90М首殺的武器非標槍、NLAW等反戰車飛彈，而是瑞典製的卡爾古斯塔夫無後座力砲。

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卡爾古斯塔夫無後座力炮 （Carl Gustaf recoilless rifle，亦稱古斯塔夫、M2CG）是一系列由瑞典紳寶波佛斯動力公司（原來是波佛斯反裝甲公司）生產、亦是當前較常見的84公釐單兵攜帶並可重複使用式多用途無後座力炮，發射84×246公釐炮彈。雖然卡爾古斯塔夫所發射的大部分彈藥是以傳統無後座力原理炮彈操作，有些現代的炮彈型號會加裝後燃助推器，讓它從技術而言變成一具火箭彈發射器。

1946年開發，1948年開始於瑞典軍隊服役，是一種重量輕、成本低的武器，使用的彈藥範圍很廣，這使得它非常靈活，適合各種角色，成為許多西歐軍隊的主要班級反戰車武器之一。

卡爾古斯塔夫無後座力炮自1948年開始服役至今，1964推出M2型號，1991年推出M3型號，2011美軍升級M3 MAAWS（多用途反裝甲反戰車武器系統，Multi-role Anti-armor Anti-tank Weapon System），主要是給美國特種作戰司令部旗下特種部隊使用，2014年再推出M4型號。

俄羅斯入侵烏克蘭後，加拿大政府宣布提供100具卡爾古斯塔夫無後座力炮，以及2000發彈藥。

卡爾古斯塔夫無後座力炮（M4）性能諸元：

重量：空炮7公斤、兩腳式支架：0.8公斤

長度：1000公釐

操作人數：2人（砲手和裝填手），亦可以單人操作使用，但射速會有所下降

炮彈：84×246公釐R

口徑：84公釐

最大射程：高爆彈1100公尺、照明彈2300公尺、煙幕彈1300公尺

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