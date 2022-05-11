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    與保加利亞總理視訊！布林肯：保國「勇敢地」對俄做出回應

    保加利亞總理佩特科夫。（美聯社）

    保加利亞總理佩特科夫。（美聯社）

    2022/05/11 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稍早指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）與保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）舉行了視訊會議，雙方針對「俄烏戰爭」及「反貪腐改革」等議題交換意見，也確認了「跨大西洋夥伴關係」的共同願景。

    《半島電視台》報導，美國國務卿布林肯和保加利亞總理佩特科夫視訊會談中強調，北約（NATO）、美國及歐盟（EU）將團結一致，應對俄國「無理且無端」入侵烏克蘭的行動，並允諾將繼續支持保加利亞，完成國防現代化及能源安全等優先目標。

    普萊斯表示：「雙方確認了我們對『跨大西洋關係』的共同願景，國務卿重申對於盡快允許有資格的志願國，加入歐盟的重要性。」

    布林肯稍早也於推特表示：「保加利亞對俄羅斯進犯烏克蘭『有原則』且『勇敢』的回應，並承諾進行『反貪腐改革』，及使用『乾淨能源』的目標，使其成為一個可靠且志同道合的盟友，很高興能與佩特科夫，進行視訊會議。」

    佩特科夫則在推特中寫下：「很高興今天能和布林肯談話，我們討論了加強能源和路線合作的多樣性，保加利亞是美國的盟友及戰略夥伴，能源合作將有助於提高該區域的能源安全及多樣化。」

    美國國務卿布林肯。（路透）

    美國國務卿布林肯。（路透）

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