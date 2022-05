與保加利亞總理視訊！布林肯：保國「勇敢地」對俄做出回應

2022/05/11 12:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)稍早指出,國務卿布林肯(Antony Blinken)與保加利亞總理佩特科夫(Kiril Petkov)舉行了視訊會議,雙方針對「俄烏戰爭」及「反貪腐改革」等議題交換意見,也確認了「跨大西洋夥伴關係」的共同願景。

據《半島電視台》報導,美國國務卿布林肯和保加利亞總理佩特科夫視訊會談中強調,北約(NATO)、美國及歐盟(EU)將團結一致,應對俄國「無理且無端」入侵烏克蘭的行動,並允諾將繼續支持保加利亞,完成國防現代化及能源安全等優先目標。

普萊斯表示:「雙方確認了我們對『跨大西洋關係』的共同願景,國務卿重申對於盡快允許有資格的志願國,加入歐盟的重要性。」

布林肯稍早也於推特表示:「保加利亞對俄羅斯進犯烏克蘭『有原則』且『勇敢』的回應,並承諾進行『反貪腐改革』,及使用『乾淨能源』的目標,使其成為一個可靠且志同道合的盟友,很高興能與佩特科夫,進行視訊會議。」

佩特科夫則在推特中寫下:「很高興今天能和布林肯談話,我們討論了加強能源和路線合作的多樣性,保加利亞是美國的盟友及戰略夥伴,能源合作將有助於提高該區域的能源安全及多樣化。」

Pleased to have met virtually with Bulgarian Prime Minister @KirilPetkov . Bulgaria’s principled and courageous response to Russia’s aggression, commitment to anti-corruption reform, and clean energy goals make it a reliable and likeminded Ally.

Pleased to speak today with ????????@SecBlinken.



We have discussed enhancing cooperation and diversification of energy sources and routes.



????????&???????? are Allies and strategic partners and energy cooperation will contribute to increasing energy security and diversification in the region.