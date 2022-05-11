俄將領陣亡超越美阿富汗20年 美情報首長曝俄軍更大野心（不斷更新）

美情報認為，俄軍的野心不會止於烏東頓巴斯地區。示意圖。（路透）

2022/05/11 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月11日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）指出，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的野心不會止於烏東頓巴斯地區（Donbas），除了黑海沿岸外，也有意延伸到聶斯特河沿岸地區（Transnistria），但這樣的目標需要龐大的軍力規模，很難在數週內達成，為此俄烏戰事恐會持續延長。

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*國防情報局（DIA）局長柏瑞爾（Scott Berrier）在參議院軍事委員會的聽證會指出，目前俄羅斯和烏克蘭都沒有「獲勝」，戰事已陷入僵局，從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯在戰爭中已折損8到10位將領。《CNN》指出，俄軍將領死亡數字對於現代軍隊體系來說，死亡率高得異常，已遠遠超過美軍在阿富汗20年期間陣亡的將領數量。

*白俄羅斯武裝部隊將在該國南部與烏克蘭接壤的邊境地帶部署特種作戰部隊，同時在白俄羅斯西部進行演習，應對北約不斷增兵。

*聯合國大會（UNGA）週二開會，捷克以157票贊成、23票棄權，取代被逐出的俄羅斯，進入人權理事會（Human Rights Council）。

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