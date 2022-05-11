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    瓦格納前傭兵揭露俄軍秘密 攻烏不順有背後原因

    加比杜林透露俄國軍隊出師不順的原因。（路透）

    加比杜林透露俄國軍隊出師不順的原因。（路透）

    2022/05/11 08:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國軍事進犯烏克蘭，開戰前多數人會認為這是一場強弱懸殊的戰事，但俄軍卻在烏國身陷泥淖，對此，傳言中隸屬於俄國國防部的私人僱傭兵團體「瓦格納集團」（Wagner Group）前成員透露俄軍在這場戰爭中如此不順利的原因。

    《路透》報導，一名經歷過多次戰爭的前瓦格納成員加比杜林（Marat Gabidullin）公開談論這次的俄烏戰爭，他直言俄國軍隊準備不足，過去幾年中，俄軍從未直接面對過強大的敵人，因此無法拿下烏國首都基輔。

    加比杜林是在2019年退出瓦格納，不過他透露，在俄羅斯對烏克蘭發動侵略之前，曾有招募人員聯繫他，邀請他前往烏克蘭戰場，不過加比杜林當時就認為俄軍很難成功，因此拒絕。

    他還說俄國軍隊在烏克蘭受挫時相當驚訝，他們沒料到烏國軍隊的抵抗如此激烈，而且俄國軍隊原先甚至以為會遇到外表孱弱的民兵，但對方卻是訓練有素的部隊。

    克里姆林宮回應指出，不知道加比杜林是誰，也不知道他是否為私人軍事公司的僱員。

    對於前述「俄軍從未直接面對過強大的敵人」，加比杜林表示，莫斯科雖然有參與敘利亞戰爭，但俄國主要從事空中攻擊，地面戰鬥大多依靠瓦格納傭兵以及其他戰爭代理人，同時敘利亞戰爭中的對手缺乏防空系統，因此對俄軍而言更加容易，然而與烏克蘭戰鬥是截然不同的狀況。

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