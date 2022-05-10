中國強制入戶消毒 無通知又丟棄食物惹民怨

中國粗暴入戶消毒甚至丟棄冰箱內的食物做法引起民怨，圖為北京市民載運食物。（路透）

2022/05/10 18:48

〔中央社〕中國力爭「動態清零」，核酸檢測成為日常後，感染者也要面對被入戶消毒的無奈。江蘇消殺人員將感染者冰箱內的食物全部丟棄，有上海網友指消殺人員沒聯繫過他便入屋，做法「簡單粗暴」。

中國新聞週刊官方微博9日報導，近日網路有一段江蘇徐州市睢寧縣防疫人員入戶消毒的影片，引發網友質疑。從影片可見，消殺人員丟棄冰箱內的食物，又在全屋傢俱上噴灑消毒劑。

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中共睢寧縣黨委宣傳部工作人員回應中國新聞週刊時表示，入屋消殺整個過程會拍攝及錄音，以便日後取證，相信因而有影片流傳出來。

這名人員聲稱，消殺是完全按照省市專家的指導意見，還有國家第9版消殺要求。影片有一些鏡頭反映消殺人員把冰箱內的蔬菜等食物全部丟棄，而這是正常處置方式。

他說，因冰箱是冷的，可讓病毒長時間生存，根據消殺專家的指導意見，要全部進行消殺，做到萬無一失。感染者在外隔離回家後，官方會免費配送米、麵、油及蔬菜，以及已消毒的禮包。

根據中國新聞周刊展示的「新冠肺炎疫情消殺技術指南」指出，病例或無症狀感染者的居住及活動過的場所需進行終末消毒。當儲存的冷凍食物疑似受汙染，可恢復至常溫，煮沸消毒30分鐘；若明確受汙染或沒法進行煮沸消毒，則按醫療廢棄物處理。

在中國社群平台微博上，據信家住上海的微博用戶「l5333」留言及上載相片，指「入戶消殺人員簡單粗暴，消殺前從未聯繫過住戶」。上門消殺是在住戶不知情的情況下進行，他們將家中冰箱電源拔掉，將冷凍室抽屜及冰箱內食物隨意扔在地上，「我們好不容易搶到的菜和儲備物資被他們隨意破壞」。留言並指，「領導的話講的好聽，但基層工作真實情況如何呢？」

另一名相信也居於上海的微博用戶「木魚先生」表示，他在4月23日被帶走隔離，已經過去將近20天，昨天才有消殺人員上門表示要入屋消殺，說「陽性轉陰回來的都要消殺」。當他打算反駁時，消殺人員又指他可以拒絕消殺，令他鬆一口氣。

不過，他仍留言「目前在上海的人風聲鶴唳到什麼程度」、「每天都在上演離譜的劇情」。

不少網友留言批評官方入戶消毒的做法，「光是想像一下自己的私人空間被一群人侵入，自己辛辛苦苦搞的裝修和心愛的物品被浸泡在消毒液里我都要瘋了」、「不要打著傳染病防治的旗號，不講科學，隨意擴權，踐踏法律」、「這種消殺是否科學？請正面回應一下」。

澎湃新聞今天報導，9日晚網路流傳上海黃浦區淮海中路街道西成里進行強制入屋消殺，引發居民群眾擔憂。

澎湃新聞今天向黃浦區官方求證。官方則宣稱，有關消殺工作是在徵詢居民意願後可以入戶消殺，絕對不存在破門入屋等強制消殺行為。

今天的上海防疫記者會上，上海市環境整治消殺工作專班副組長、市住房城鄉建設管理委副主任金晨表示，入戶消毒是整個疫情防控重要一環，根據要求，對陽性感染者生活居住的場所要展開消毒工作，疾控部門制定了一系列消毒規範。

金晨表示，入戶消毒是針對感染者家庭，但有一個例外是，如果感染者與相鄰周邊住戶共用廚房及廁所，對與其共用廚房、廁所的住戶室內，也需要展開最終消毒。

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