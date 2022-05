拜登簽署烏版「防衛租借法案」 澤倫斯基：歷史性一步！

2022/05/10 19:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登(Joe Biden)週一(9日)簽署烏克蘭版「防衛租借法案」,希望能藉此暢通援烏管道。對此,烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示樂見,並稱這是「歷史性的一步」!

為加大支持烏克蘭的力道,美國國會兩院4月底通過《2022烏克蘭民主防衛租借法案》(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022),9日送交給拜登簽署。拜登指出,這份法案的目的就是要對抗俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)發起的殘暴戰爭。

據悉,「租借法案」被視為二戰時擊敗德國納粹的關鍵措施之一。這次拜登簽署的烏版租借法案,將能減少行政作業上的繁文縟節,加快運送武器和物資到烏克蘭。

對此,澤倫斯基9日在推特發文表示:「感謝美國政府和美國人民為我們的自由和未來而戰。今天簽署的租借法案是歷史性的一步,我堅信我們會再次攜手共同贏下這場戰爭,我們將捍衛烏克蘭的民主,就像77年前一樣(指二戰)。」

Grateful to @POTUS and ???????? people for supporting ???????? in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago.