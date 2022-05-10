尹錫悅正式接管軍權啟動任期 文在寅走出青瓦台告別國民

韓國新任總統尹錫悅於今天（10日）正式接管韓軍統帥權。（歐新社）

2022/05/10 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕韓國新任總統尹錫悅於今天（10日）舉行就職大典，他今天零時正式接管韓軍統帥權，前總統文在寅則在昨天（9日）於青瓦台揮別前來送行的民眾

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《韓聯社》報導，尹錫悅今天零時在首爾龍山總統府地下的國家危機管理中心接管軍隊統帥權，位於首爾的普信閣也舉行敲鐘儀式，象徵新總統開啟任期，尹錫悅將於當地時間今天上午10時許，與夫人一同前往首爾顯忠院獻花焚香，之後出席國會大樓前的總統就職典禮，報導表示尹錫悅將在演講中強調恢復自由民主和市場經濟秩序的決心。

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典禮過後他將前往國防部大樓內的總統辦公室，並在下午接見美國、日本和中國等外交團隊，尹錫悅預計下午4時將在國會出席慶祝儀式，之後前往新羅飯店迎接賓客。

報導表示，前總統文在寅昨日下午6時結束任內所有工作，與職員一一道別，並攜夫人走出青瓦台，向民眾揮手告別，文在寅表示，這是他就職總統以來第一次，也是最後一次下班，感到卸下沈重的包袱。

他認為自己能克服任內各種危機，是得益於國民的支持，由衷表達尊敬與感激之情，祝願南韓民眾的生活能更加幸福美好。

前總統文在寅昨天（9日）於青瓦台揮別前來送行的民眾。（美聯社）

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