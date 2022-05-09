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    俄稱烏軍對付不了這款無人機 烏軍公布殘骸照打臉

    俄軍最新型無人偵察機「ZALA 421-16E2」，號稱具有受特殊保護的無線電頻道，烏軍無法對付。（圖擷取自官網）

    俄軍最新型無人偵察機「ZALA 421-16E2」，號稱具有受特殊保護的無線電頻道，烏軍無法對付。（圖擷取自官網）

    2022/05/09 15:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，俄軍在這次對烏克蘭軍事行動中，使用了由俄國武器公司卡拉什尼科夫（Kalashnikov）子公司扎拉航空（ZALA Aero）生產的無人偵察機，宣稱因其具有受特殊保護的無線電頻道，烏軍的電子戰工具無法對付。不過烏軍在此4天之前，就公布了該型無人機被擊落後的殘骸，狠狠打臉俄軍的說法。

    卡拉什尼科夫就是大名赫赫的AK-47步槍製造商，據報導，其子公司ZALA AERO最新型無人偵察機「ZALA 421-16E2」，2017年首度亮相，這次由俄羅斯國家近衛軍在烏克蘭境內的特別軍事行動區使用，主要用於偵察烏軍陣地並校正炮火。

    消息人士告訴衛星通訊社，ZALA AERO開發的偵察無人機和巡飛彈（自殺式無人機），能利用受特殊保護的通信線路，在烏克蘭電子戰系統的作用區內飛行。

    報導稱，截至目前，未發現任何一起烏克蘭電子戰工具造成無人機失靈的情況。

    不過，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）3日即在臉書宣布，烏軍擊落了一架正在烏克蘭北部進行偵察的俄軍 「ZALA 421-16E2」 無人機，他還公布了相關照片。

    據俄方公布的資料，採固定翼設計的「ZALA 421-16E2」 無人機，內建 60 倍光學變焦航拍相機及 10 倍光學變焦熱成像相機，可用作遠程偵察該該無人機起飛重量為 7.5 公斤，雖然較一般無人機重得多，但卻擁有超長續航，能夠在空中停留達4小時。

    此外，它又擁有很強的禦寒能力，即使在零下40 度的低溫環境下依然能夠正常運作。更重要的是，就算在複雜的天氣條件下，其圖傳距離仍可達 30公里以上，有效操作距離也不少於50公里。

    烏軍公佈遭擊落的俄軍「ZALA 421-16E2」無人偵察機殘骸。（翻攝自臉書）

    烏軍公佈遭擊落的俄軍「ZALA 421-16E2」無人偵察機殘骸。（翻攝自臉書）

    烏軍公佈遭擊落的俄軍「ZALA 421-16E2」無人偵察機殘骸。（翻攝自臉書）

    烏軍公佈遭擊落的俄軍「ZALA 421-16E2」無人偵察機殘骸。（翻攝自臉書）

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