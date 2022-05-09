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    軍武百科》協助監控邊境情勢！美提供哈薩克RQ-11無人機

    為了協助哈薩克監控邊境情勢，美方將提供由航空環境公司（AeroVironment）所生產的RQ-11渡鴉式無人偵察機（ RQ-11 Raven Unmanned Aerial Vehicle）予哈國，也已完成了操作人員的培訓。（圖擷取自@USembassyKAZ官方推特）

    為了協助哈薩克監控邊境情勢，美方將提供由航空環境公司（AeroVironment）所生產的RQ-11渡鴉式無人偵察機（ RQ-11 Raven Unmanned Aerial Vehicle）予哈國，也已完成了操作人員的培訓。（圖擷取自@USembassyKAZ官方推特）

    2022/05/09 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐哈薩克斯坦大使館（the U.S. Embassy of Kazakhstan）近日宣布，為了協助哈薩克監控邊境情勢，美方將提供由航空環境公司（AeroVironment）所生產的RQ-11渡鴉式無人偵察機（RQ-11 Raven Unmanned Aerial Vehicle）予哈國，也已完成了操作人員的培訓。

    《Air Recognition》報導，本月4日，美國駐哈薩克斯坦大使館指出，其安全合作辦公室（U.S. Security Cooperation Office）與哈薩克邊境防護局（Kazakhstan’s Border Guard Service）合作，近日完成了「RQ-11渡鴉式無人機」操作人員的培訓工作，未來這款由美方提供的機種，將協助哈薩克監控邊境情勢。

    據報導，「RQ-11渡鴉式無人機」是一款為了美軍所研發的小型手動遙控無人機（ Small Unmanned Aerial Vehicles，SUAV），但其他許多國家，現在也陸續採用。

    《Air Recognition》指出，「RQ-11渡鴉式無人機」的前身為1999年服役的FQM-151「游標犬」式無人機（FQM-151 Pointer），其於2002年發展成現行樣式，外觀類似放大版、由國際航空聯盟（FAI）定義的F1C級自由飛行模型機。

    RQ-11無人機是透過手持發射的輕型偵察機種，其由推進器配置的電動馬達，提供動力，能在150公尺地面高度（AGL）持續飛行約10公里的距離，也可爬升至平均海拔（MSL）4500公尺的高空，每小時飛行速度為45至100公里。

    這款無人機能在白天或夜間，提供空中情報、監視、目標獲取和偵察的協助。

    RQ-11「渡鴉式」無人機性能諸元：

    首飛： 2001年10月

    服役：2003年5月

    生產商：航空環境公司（AeroVironment）

    產量：超過1.9萬架

    主要用戶：美國陸軍、空軍、海軍陸戰隊、陸軍特種部隊與多個西方盟國

    長度：109公分

    空重：1.9公斤

    資料來源：維基百科

    圖為2009年，美國陸軍第1步兵師於阿富汗操作RQ-11渡鴉式無人偵察機。（資料照，美聯社）

    圖為2009年，美國陸軍第1步兵師於阿富汗操作RQ-11渡鴉式無人偵察機。（資料照，美聯社）

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