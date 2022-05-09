加國總理親訪基輔 美國宣布新一輪對俄制裁（不斷更新）

加拿大總理杜魯道（左）前往基輔親訪澤倫斯基（右）。（路透）

2022/05/09 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月9日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日對德國全國發表紀念第二次世界大戰結束77週年談話時提到，俄羅斯總統普廷不會贏得這場戰爭，並向烏克蘭保證，德烏兩國將團結對抗俄羅斯入侵。

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＊加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）8日訪問烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會談，杜魯道在會後記者會中宣布，加拿大政府將為烏克蘭提供更多軍援，同時對那些和入侵行動有關的俄羅斯個人及實體實施新一波制裁。

＊美國第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）8日在未事先宣布的情況下前往烏克蘭，於該國西南部小鎮烏日霍羅德（Uzhhorod）的一所收容流離失所者的小學，與烏國第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）見面。吉兒·拜登表示：「我們認為向烏克蘭人民展示這場戰爭必須停止至為重要...這場戰爭很殘酷，美國人支持烏克蘭人。」

＊日本載有援助烏克蘭物資的自衛隊飛機自5月起每週派遣一班航空自衛隊運輸機，經中停阿拉伯聯合大公國裝載物資後，第一批已在3日抵達波蘭。這也是日本政府依據「國際和平協力法」第6次派遣自衛隊航機進行國際救援活動，也是近19年來首次。

＊七大工業國組織（G7）領導人8日與烏克蘭總統澤倫斯基進行線上會談後，白宮宣布，美國將與G7盟友對俄羅斯實施新一輪制裁。美國將切斷克里姆林宮控制之媒體與美國廣告商和生產技術方面的聯繫，並禁止俄國使用美國提供的管理、企業諮詢、會計等服務。此外還有對俄實施新的出口管制、對俄和白俄羅斯官員發布約2600份簽證限制、對俄國第三大銀行天然氣工業銀行（Gazprombank）高層實施首次制裁等等。

＊德國聯邦議院議長巴斯8日訪問基輔，會見烏國總統澤倫斯基，雙方就武器援助與烏國加入歐洲聯盟（EU）相關問題進行討論，並共同紀念二戰受害者。

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