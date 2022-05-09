要求正妹脫褲打針 色醫磨蹭「越來越硬」讓她超崩潰！

泰國正妹Omber OmOm日前就醫遭醫生性騷擾。（圖擷取自Omber OmOm臉書）

2022/05/09 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名正妹日前因喉嚨痛就醫，沒想到卻被醫生毛手毛腳，甚至還拿下體磨蹭她的臀部，讓她感到相當不舒服。事後正妹在網路上PO文控訴此事，引發該國社會熱議。

根據《曼谷郵報》報導，來自泰國首都曼谷的Omber OmOm，本月3日晚間突然喉嚨痛，便和朋友到當地一間診所就醫。護理人員起初以為是確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），便為其做了快篩，之後確認是扁桃腺發炎後，就將她帶到診療間，並請她的朋友在外等候。

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醫生看到她後，便要她脫下褲子，聲稱要在屁股打針。Omber OmOm聽完覺得納悶，過去打針都是打在手臂上，不解這次為何要在臀部，醫生便用一堆「專業知識」說服Omber OmOm，她也只能半信半疑照做，但她也偷偷拿出手機紀錄整個過程。

Omber OmOm指出，她脫下褲子後，應醫生要求躺在病床上，醫師直接用手觸診，在她的腰間和大腿來回撫摸，她還感覺到醫生以生殖器在她的臀部來回磨蹭，能明顯感受到「越來越硬」。

事後Omber OmOm將這件事情告訴朋友和家人，大家都認為她受到醫生性騷擾，但診所強調只有單純治療，且Omber OmOm也沒能拍到直接證據，因此Omber OmOm憤而將此事PO在推特和臉書，希望能找到其他受害者。

Omber OmOm表示，目前已有不少類似遭遇的人跟她聯絡，準備向該醫師採取法律行動。泰國醫學委員會（MCT）得知後，也表示將調查此事。

Omber OmOm拍到醫生疑似用下體磨蹭自己臀部的畫面。（圖擷取自Omber OmOm推特）

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