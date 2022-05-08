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    二戰紀念日激昂演說 澤倫斯基：邪惡回來了

    烏克蘭總統澤倫斯基今天發表激昂的二次世界大戰勝利日演說，他表示，邪惡再度來到烏克蘭。（路透資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基今天發表激昂的二次世界大戰勝利日演說，他表示，邪惡再度來到烏克蘭。（路透資料照）

    2022/05/08 22:22

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）今天發表激昂的二次世界大戰勝利日演說，他表示，邪惡再度來到烏克蘭。歐洲在這一天紀念納粹德國正式向盟軍投降。

    他在視訊演說中表示，二戰戰士所捍衛的生活在2月24日俄羅斯軍隊入侵之後宣告結束。

    澤倫斯基表示：「邪惡回來了。以不同的模樣，不同的口號，但相同的目的。」

    然而，他說烏克蘭和其盟國將獲勝。

    「沒有邪惡能逃避責任，它不能躲在碉堡裡。」

    納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）在他生命中的最後幾天躲在柏林一處碉堡裡，他在二戰結束前幾天在碉堡內自盡。

    莫斯科當局稱2月24日入侵烏克蘭是「特殊軍事行動」，目的在將烏克蘭去軍事化、去納粹化，以及剷除西方鼓吹的反俄羅斯民族主義。

    烏克蘭和西方盟國則表示，俄羅斯無端發動一場侵略行動。

    俄羅斯侵略烏克蘭已經奪走數千條人命，並導致近1000萬人流離失所。俄羅斯也遭到西方嚴厲制裁，各界憂心俄羅斯和西方對峙將擴大。

    在俄羅斯，5月9日二戰勝利日是莫斯科最重要的國定假日之一，紀念當時的蘇聯在擊敗納粹德國付出的龐大犧牲。

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