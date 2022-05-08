慶祝登基白金禧年 英國王室曝光女王從未公開影像

年輕的伊莉莎白公主開心地向鏡頭展示她的訂婚戒指。（美聯社）

2022/05/08 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基70週年的白金禧年，英國王室授權BBC，將王室家庭影片製作成一部紀錄片，預計於5月29日在BBC One和BBC iPlayer首播。

根據BBC報導，片長75分鐘的紀錄片中，可以看到1946年，年輕的伊莉莎白公主開心地向鏡頭展示她的訂婚戒指。女王與菲利普親王於隔年11月結婚，彼此相守73年，直到菲利普在去年4月、百歲生日的前幾個月過世。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，片中也拍下當時的伊莉莎白公主和她的叔叔喬治王子（肯特公爵）、以及她的父親喬治六世國王（George VI）在1951年最後一次訪問巴爾莫勒爾（Balmoral）的身影。

這部紀錄片將透過女王的視角來講述自己從幼年到1953年加冕為女王的生活片段，製作團隊參考了王室私人持有的400多卷影片、聆聽80年來女王的300多場演講，從這些資料當中選材，作為影片故事敘述。而這些畫面都是由她本人、她的父母以及丈夫菲利普親王（HRH Prince Philip）等人拍攝。

BBC創意總監克萊爾·帕普利維爾（Claire Popplewell）表示：「作為曾為王室製作過慶祝活動節目的製作人，製作團隊認為，這部紀錄片並不會因為採用王室家庭影像而顯得特別，能夠借鑑女王自我記錄的歷史，並讓她向我們講述自己的故事，才是這部紀錄片的核心。」

慶祝英女王登基70週年，英國王室授權BBC，將王室家庭影片製作成一部紀錄片。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法