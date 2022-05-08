北韓一週內二度射彈 日媒︰2架美軍偵察機執行警戒任務

WC-135核偵察機7日下午1點4分飛抵沖繩嘉手納基地。示意圖。（歐新社）

2022/05/08 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕繼本月4日疑試射一枚洲際彈道飛彈之後，北韓7日再向日本發射一枚不明飛行武器，南韓聯合參謀本部研判是短程彈道飛彈。有日媒今天（8日）指出，同日下午美國疑派出2架偵察機進駐沖繩的空軍基地，因應北韓情況執行偵查警戒任務。

北韓7日下午2點7分，從咸鏡南道新浦近海向東部海域發射1枚短程彈道飛彈，由於試射選在南韓總統就職前3天，挑釁意味濃厚，美日韓高度關注，南韓軍方表示正與美國情報部門密切合作，針對本次射彈的射程、射高等數據進行分析。

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《沖繩時報》8日報導透露，在4日北韓射彈引發區域緊張後，美國空軍7日下午1點4分一架WC-135核偵察機降落在沖繩嘉手納基地，下午2點50分左右，又一架RC-135S電子偵察機飛抵同一座基地。

WC-135核偵察機和RC-135S電子偵察機皆為美國波音公司製造。WC-135裝載能檢測核試驗或核事故發生後大氣中放射性粒子的設備；RC-135S則主要執行長距離追蹤彈道飛彈的任務，可在敵軍發射彈道飛彈後，迅速估測發射地點、攔截點及攻擊目標等資訊，以提供指揮高層進行防禦、反擊的參考。

《沖繩時報》研判，這2架美軍偵察機可能是為執行偵查警戒北韓試射飛彈與核試驗等任務進駐嘉手納基地。

RC-135S電偵機7日下午2點50分飛抵沖繩嘉手納基地。示意圖。（取自美國空軍官網）

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