鵝肝因禽流感大缺貨 法國米其林餐廳叫苦

歐洲禽流感疫情導致鵝肝產量銳減，讓許多法國米米其林星級餐廳無法再供應鵝肝料理。示意圖。（法新社資料照）

2022/05/07 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕鵝肝一直是法國高級餐廳的招牌料理，不過在目前一場「前所未見」的危機中，這道佳餚正從法國各大餐廳的菜單中逐漸消失。

根據《CNN》報導，所謂前所未見的危機，指的是2021年10月起在歐洲各國爆發的禽流感疫情，這連帶威脅到法國眾多知名的米其林（Michelin）星級餐廳，因為鵝肝已呈現缺貨狀態。

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法國農業及食品部（Ministry of Agriculture and Food）表示，自2021年11月疫情爆發後，法國已撲殺了約1600萬隻家禽，試圖控制疫情；法國鵝肝生產商的跨領域委員會主席瑪麗-皮埃爾·佩（Marie-Pierre Pé）說：「這個數字對法國來說是前所未有的，法國從未遭受過如此規模的危機。」

由於疫情的肆虐，法國約有80％的鵝肝生產商受到影響，預計今年法國的鵝肝產量最多將大減50％。

歐盟執委會（European Commission）的報告則顯示，西班牙、比利時、保加利亞、匈牙利等其他鵝肝生產國，都有傳出禽流感疫情，這代表無法透過進口來解決鵝肝缺貨的問題。

面對這種情況，米其林一星餐廳Le 1862的主廚兼老闆倫巴底（Pascal Lombard）因此決定研發新菜單，以避開鵝肝短缺的窘境，他表示：「2022年將會是蔬菜料理較多，肉比較少的一年。」

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