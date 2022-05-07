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    白宮警告：美國今年秋冬疫情再反彈 恐再有1億人感染

    4月10日反防疫限制措施的示威民眾，戴著裝飾成病毒模樣的頭盔，在洛杉磯市府外抗議。（美聯社檔案照）

    4月10日反防疫限制措施的示威民眾，戴著裝飾成病毒模樣的頭盔，在洛杉磯市府外抗議。（美聯社檔案照）

    2022/05/07 18:48

    〔編譯管淑平／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron的亞變種造成美國近日疫情反彈，拜登政府6日更發出警告，今年秋、冬疫情可能再起，屆時美國有可能有高達1億人感染。

    《國會山莊報》（The Hill）6日指出，白宮正為若國會沒有新增防疫經費，今年秋冬可能有多達1億名美國人感染武肺做準備。政府官員6日指出，這是根據政府追蹤的多項外部模型所做預測，這些外部模型假設屆時Omicron和其亞變種病毒株仍為主流，在沒有額外防疫資源或者採取更多減輕疫情措施，包括國會沒有增加防疫經費或者沒有病毒沒有出現新的大幅突變情況下，推估秋冬新一波疫情可能的影響規模。

    在美國因感染武肺致死的累計人數突破100萬人之際，白宮正力促國會批准新一筆防疫經費，政府數週來也一再警示，儘管現正努力恢復「正常」，但是仍有必要有更多經費用於對抗疫情。

    《華盛頓郵報》報導，數名專家認同今年秋冬可能再有一波疫情大反彈，原因包括接種疫苗或先前感染康復後的免疫力減弱、防疫限制放鬆，以及免疫逃脫力更強的新變種病毒株的出現。到6日為止，美國全國7天平均新增確診人數從3月30日的2萬9312人，上升到將近7萬1000人，5週多的時間就倍增有餘。

    華盛頓大學健康指標與評估研究所流行病學家莫卡德（Ali Mokdad）6日表示，疫情有可能在冬天再起，他的研究單位進行長期預測，才剛做出的新預測顯示，到5月底疫情會有小起伏，之後降溫，直到冬天來臨。

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