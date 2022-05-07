俄國「勝利日」前恐有大動作？ 澤倫斯基：近日切勿忽視空襲警報

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

2022/05/07 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕距離前蘇聯二戰擊敗納粹德軍（Nazi Germany）的5月9號「勝利日」（Victory Day）愈來愈近，近日俄羅斯還曾派出8架米格29戰鬥機，以「Z」字編隊形式飛越紅場上空，讓外界猜測總統普廷（Vladimir Putin）可能在9日祭出大動作。而稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也警告，呼籲民眾近日切勿忽視空襲警報。

據英媒《太陽報》報導，隨著俄國的「勝利日」即將到來，烏克蘭官員近日提出警告，本週末俄國軍隊恐怕會提升飛彈及空襲烏克蘭的攻擊力度。

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據報導，澤倫斯基稍早於夜間談話中，呼籲烏克蘭民眾，務必嚴格遵守自己所屬社區內的公共秩序及宵禁規範。同時，他也語重心長地說：「特別是這幾天內，我要求所有的公民，切勿忽視空襲警報，這是你們的日常，也是孩子們的日常。」

澤倫斯基補充，烏克蘭居民不得進入以前曾遭俄軍佔領的森林，因為敵人撤退後，在那些地方，留下了地雷及絆線引信地雷，這些都會對民眾造成重大威脅；而他也再次重申，平民一定要遵守禁令。

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