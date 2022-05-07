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    平民「遍地開花」抵禦！美智庫：俄軍馬立波慶祝勝利日恐受阻

    美國智庫最新戰情分析提到，目前烏國平民「遍地開花」地抵禦俄軍，恐怕會打壞俄軍於馬立波慶祝勝利日的計劃。（圖擷取自ISW官網）

    美國智庫最新戰情分析提到，目前烏國平民「遍地開花」地抵禦俄軍，恐怕會打壞俄軍於馬立波慶祝勝利日的計劃。（圖擷取自ISW官網）

    2022/05/07 17:18

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭進入第73天，目前俄軍將作戰重心鎖定在烏東頓巴斯（Donbas）及烏南港城敖德薩（Odessa）及馬立波（Mariupol）等地。對此，美國智庫最新戰情分析提到，目前烏國平民「遍地開花」地抵禦俄軍，恐怕會打壞俄軍於馬立波慶祝勝利日的計劃。

    《半島電視台》報導，美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）6日指出，儘管俄軍持續攻擊馬立波市內的亞速鋼鐵廠（Azovstal），但他們無法證實，此舉能為拿下該市帶來多少的具體進展。

    據報導，ISW認為，目前馬立波市內的平民「遍地開花」起身抵禦俄軍占領，恐怕會破壞俄方先前想在馬立波，舉辦「勝利日閱兵」（Victory Day exhibition）的計劃。

    ISW官網的詳細分析則指，烏軍於第二大城哈爾科夫（Kharkiv）東部及北部的反攻中，進一步奪回了領土，未來幾天內，很有可能將俄軍逐出至該市「火砲射程」外的地方；而俄軍在烏東伊久姆（Izyum）作戰軸線上，則未獲任何進展。

    ISW表示，俄軍於過去24小時內，在北頓內茨克（Severodonetsk）郊區取得小幅進展，但不太可能成功包圍該市鎮；而烏南軸線上，俄軍則繼續強化前進陣地，並未有明顯變化。

    另外，針對俄國黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」（Admiral Makarov）遭烏國反艦飛彈擊中一事，ISW目前仍無法證明，消息是否屬實。

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