平民「遍地開花」抵禦！美智庫：俄軍馬立波慶祝勝利日恐受阻

2022/05/07 17:18

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭進入第73天,目前俄軍將作戰重心鎖定在烏東頓巴斯(Donbas)及烏南港城敖德薩(Odessa)及馬立波(Mariupol)等地。對此,美國智庫最新戰情分析提到,目前烏國平民「遍地開花」地抵禦俄軍,恐怕會打壞俄軍於馬立波慶祝勝利日的計劃。

據《半島電視台》報導,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)6日指出,儘管俄軍持續攻擊馬立波市內的亞速鋼鐵廠(Azovstal),但他們無法證實,此舉能為拿下該市帶來多少的具體進展。

據報導,ISW認為,目前馬立波市內的平民「遍地開花」起身抵禦俄軍占領,恐怕會破壞俄方先前想在馬立波,舉辦「勝利日閱兵」(Victory Day exhibition)的計劃。

ISW官網的詳細分析則指,烏軍於第二大城哈爾科夫(Kharkiv)東部及北部的反攻中,進一步奪回了領土,未來幾天內,很有可能將俄軍逐出至該市「火砲射程」外的地方;而俄軍在烏東伊久姆(Izyum)作戰軸線上,則未獲任何進展。

ISW表示,俄軍於過去24小時內,在北頓內茨克(Severodonetsk)郊區取得小幅進展,但不太可能成功包圍該市鎮;而烏南軸線上,俄軍則繼續強化前進陣地,並未有明顯變化。

另外,針對俄國黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」(Admiral Makarov)遭烏國反艦飛彈擊中一事,ISW目前仍無法證明,消息是否屬實。

New: #Ukraine's ability - and willingness - to concentrate the forces necessary to launch a counteroffensive along a broad arc north & east of #Kharkiv city indicates confidence in repelling ongoing Russian attacks w/ their existing forces in the region. https://t.co/ASxUVHcrGc pic.twitter.com/u20zxLOaB4