印度教徒熱戀穆斯林女孩私奔成婚 遭女方家人襲擊「榮譽殺人」

2022/05/07 14:03

〔即時新聞/綜合報導〕25歲印度教男子與23歲穆斯林女子墜入愛河,跨越宗教隔閡私奔成婚,女子的家人因此大動肝火,竟伺機伏擊這名男子,以「榮譽殺人」的名義將其殺害。該案引發印度政治人物與民眾怒火,其中2名涉嫌殺人的女子家人已遭警方逮捕。

綜合外媒報導,該案發生在印度海德拉巴(Hyderabad),25歲男子那格拉吉(Billapuram Nagaraju)在就讀大學時認識23歲女同學蘇塔娜(Ashrin Sulthana),兩人墜入愛河。這段感情並沒有受到蘇塔娜家人的祝福,在長達7年的交往期間,蘇塔娜家人就大力反對她和異教徒交往,揚言會對兩人不利,蘇塔娜的兄長更2次對她勒頸威脅。

這對愛侶最後選擇私奔,2度搬家,在今年1月正式成婚,婚後也馬上向警方通報求助。女方家人並不打算就此放過他們,4日晚間,趁著這對夫妻騎摩托車前往稅務局時,女方家人用鐵棍襲擊那格拉吉,不顧蘇塔娜哭求討饒,當著她的面將那格拉吉亂棍打死。

那格拉吉頭部重創、渾身是血,魂斷街頭的畫面被目擊者錄下公諸於世,行兇者在下手後飛速逃離現場,蘇塔娜指證殺人者都是她的家人。警方很快介入此案,初步調查釐清,行兇者是蘇塔娜的姊夫和兄弟,2人已在5日遭到逮捕,那格拉吉遺體也被送往驗屍,全案等待進一步調查。

該案再度挑動印度教與穆斯林之間的敏感神經,打著宗教名義的「榮譽殺人」一詞更是難為印度人民所接受,印度執政黨「印度人民黨」(BJP)發言人普那瓦拉(Shehzad Poonawala)譴責,此案本質是仇恨犯罪,不應稱作「榮譽」,印度人民則發起連署運動,要求相關單位為那格拉吉伸張正義。

A Hindu man was brutally murdered for marrying a Muslim women. The incident reported in Saroornagar limits. Nagaraju & Ashrin Sulthana were in relationship since last few years & got married in Jan 22. Nagaraju was murdered by his brother-in-laws today. pic.twitter.com/EZ6wZwWqxY