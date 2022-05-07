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    印度教徒熱戀穆斯林女孩私奔成婚 遭女方家人襲擊「榮譽殺人」

    25歲印度教男子與23歲穆斯林女子墜入愛河，跨越宗教隔閡私奔成婚，被女子的家人以「榮譽殺人」的名義殺害。（翻攝推特）

    25歲印度教男子與23歲穆斯林女子墜入愛河，跨越宗教隔閡私奔成婚，被女子的家人以「榮譽殺人」的名義殺害。（翻攝推特）

    2022/05/07 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕25歲印度教男子與23歲穆斯林女子墜入愛河，跨越宗教隔閡私奔成婚，女子的家人因此大動肝火，竟伺機伏擊這名男子，以「榮譽殺人」的名義將其殺害。該案引發印度政治人物與民眾怒火，其中2名涉嫌殺人的女子家人已遭警方逮捕。

    綜合外媒報導，該案發生在印度海德拉巴（Hyderabad），25歲男子那格拉吉（Billapuram Nagaraju）在就讀大學時認識23歲女同學蘇塔娜（Ashrin Sulthana），兩人墜入愛河。這段感情並沒有受到蘇塔娜家人的祝福，在長達7年的交往期間，蘇塔娜家人就大力反對她和異教徒交往，揚言會對兩人不利，蘇塔娜的兄長更2次對她勒頸威脅。

    這對愛侶最後選擇私奔，2度搬家，在今年1月正式成婚，婚後也馬上向警方通報求助。女方家人並不打算就此放過他們，4日晚間，趁著這對夫妻騎摩托車前往稅務局時，女方家人用鐵棍襲擊那格拉吉，不顧蘇塔娜哭求討饒，當著她的面將那格拉吉亂棍打死。

    那格拉吉頭部重創、渾身是血，魂斷街頭的畫面被目擊者錄下公諸於世，行兇者在下手後飛速逃離現場，蘇塔娜指證殺人者都是她的家人。警方很快介入此案，初步調查釐清，行兇者是蘇塔娜的姊夫和兄弟，2人已在5日遭到逮捕，那格拉吉遺體也被送往驗屍，全案等待進一步調查。

    該案再度挑動印度教與穆斯林之間的敏感神經，打著宗教名義的「榮譽殺人」一詞更是難為印度人民所接受，印度執政黨「印度人民黨」（BJP）發言人普那瓦拉（Shehzad Poonawala）譴責，此案本質是仇恨犯罪，不應稱作「榮譽」，印度人民則發起連署運動，要求相關單位為那格拉吉伸張正義。

    25歲印度教男子與23歲穆斯林女子墜入愛河，跨越宗教隔閡私奔成婚，被女子的家人以「榮譽殺人」的名義殺害。（翻攝推特）

    25歲印度教男子與23歲穆斯林女子墜入愛河，跨越宗教隔閡私奔成婚，被女子的家人以「榮譽殺人」的名義殺害。（翻攝推特）

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