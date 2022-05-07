最小才6歲...美國夫婦帶6名兒女跑完42公里全馬惹議

美國肯塔基州夫婦本和凱米，近日帶著6名年齡在6歲至20歲之間的兒女跑完42.195公里全程馬拉松。（圖擷自Fight For Together臉書）

2022/05/07 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州夫婦本和凱米（Ben and Kami Crawford），近日帶著6名年齡在6歲至20歲之間的兒女跑完42.195公里全程馬拉松，引起外界質疑夫婦倆是否藉由強迫兒童來獲取關注。

據《NBC》報導，本和凱米在IG擁有1.2萬名粉絲，YouTube上則有近5萬名訂閱者，他們經常分享帶小孩外出跑步、露營和健行的過程，最近更是舉家前往俄亥俄州辛辛那堤參加「飛豬馬拉松（Flying Pig marathon）」。

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從影片可以看到，夫妻倆和6名兒女當時是牽著手一起跑過終點，大會時間為8小時36分左右，事後本與凱米坦承6歲兒子瑞尼爾（Rainier）在跑步時相當掙扎，後來大約每3分鐘就要休息一下，他們承諾會拿品客當獎勵才讓兒子繼續前進。

不過，本和凱米也強調是瑞尼爾主動想要參加全程馬拉松，過程中他們曾多次詢問他是否要放棄，但瑞尼爾想要完成把它完成，「我們沒有發現任何中暑或脫水的跡象，因此尊重他的意願。」

曾參與2屆奧運的美國長跑好手古徹爾（Kara Goucher）對此表示，6歲的小孩根本不會意識到當自己身體不行時有權利停下來，直指本與凱米忽視小孩的痛苦，「身為奧運運動員，我保證這對孩子不好。」

此外，《臨床運動醫學》（Clinical Journal of Sport Medicine）、《運動訓練》（Athletic Training）等期刊都有研究直指兒童不應該進行長距離跑步，因為他們的身體尚未完全發育，在長跑的過程中很容易受傷。

相關影片請見︰

本和凱米一家牽手跑過終點。（圖擷自「fightfortogether」IG）

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