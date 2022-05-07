為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍首傳女兵陣亡 27歲軍醫死於馬立波戰事

    27歲俄國女軍醫加拉托娃在烏克蘭馬立波的圍城之戰陣亡。是俄羅斯開啟侵烏作戰後首位陣亡的俄國女兵。（圖擷自推特）

    27歲俄國女軍醫加拉托娃在烏克蘭馬立波的圍城之戰陣亡。是俄羅斯開啟侵烏作戰後首位陣亡的俄國女兵。（圖擷自推特）

    2022/05/07 01:06

    〔中央社〕俄羅斯媒體本週證實，27歲俄國女軍醫加拉托娃在烏克蘭陣亡。英國「泰晤士報」報導，她是4月在馬立波的圍城之戰陣亡，使她成為2月底俄烏開戰以來首位陣亡的俄國女兵。

    「泰晤士報」（The Times）報導，加拉托娃（Valentina Galatova）在俄軍圍攻烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的戰鬥中遭到迫擊砲攻擊身亡。她1994年出生於西伯利亞，小時候搬家到距離烏克蘭邊界100多英里（約160公里）的佛洛尼斯（Voronezh）。

    加拉托娃其後來到烏克蘭東部的分離主義地區頓內茨克（Donetsk）研讀心理學。今年2月俄羅斯對烏克蘭發動進攻後，她加入親俄的分離主義陣營，擔任前線軍醫。

    加拉托娃在佛洛尼斯附近下葬後，俄羅斯媒體本週證實她的死訊。她的丈夫去年已在頓內茨克的戰鬥中陣亡，她的8歲兒子將由她的母親照顧。

    俄羅斯軍隊目前共有4萬1000名女性官兵，占俄軍比例僅略多於4%，不得擔負前線戰鬥任務。俄軍約有4000名女性軍官，截至去年，其中共有44名上校。

    俄軍男女比例如此懸殊，原因之一在於俄羅斯規定，女性可免服兵役。

    反觀烏克蘭軍隊，女性比例占15%，可以從事戰鬥任務。至今已有數名烏克蘭女兵陣亡，包括有12名孩子的48歲女兵塞米迪亞諾娃（Olga Semidyanova），她3月在頓內茨克邊界遭到射殺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影響全球黃小玉？俄軍狂盜糧 搶烏克蘭農民機具打斷播種
    2022/05/06 00:59

    影響全球黃小玉？俄軍狂盜糧 搶烏克蘭農民機具打斷播種
    英御用大律師：俄軍「被默許」強姦烏克蘭平民
    2022/04/24 22:13

    英御用大律師：俄軍「被默許」強姦烏克蘭平民

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    不想承認？ 烏國官員：7000具俄軍遺體無人認領
    2022/04/08 17:16

    不想承認？ 烏國官員：7000具俄軍遺體無人認領
    烏軍再捎捷報！俄軍摩托步兵旅指揮官被擊斃 損失逾1500人
    2022/03/29 21:23

    烏軍再捎捷報！俄軍摩托步兵旅指揮官被擊斃 損失逾1500人

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播